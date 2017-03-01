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День за днём с «Арктик-ТВ»01.03.17 19:30

Это вам не забор покрасить, или Барберы создают шедевры на голове

Стойкий запах лака для волос, шум фена и цоканье ножниц… Час-полтора и стильные, красивые, в угоду последним тенденциям моды прически и стрижки готовы. В стенах Мурманского технологического колледжа состоялся традиционный конкурс профессионального мастерства парикмахеров.

В последнее время всё больше внимания люди уделяют своему внешнему виду. Поговорка «встречают по одежке, провожают по уму» как никогда актуальна  и для  делового человека и для домохозяйки. Одежда, качественный макияж, маникюр и… прическа – всё, что создает образ и производит впечатление. Соответствующие профессии, например, парикмахер сегодня пользуются спросом. Их мастерство не стоит на месте, так как меняются тенденции моды, растут требования к мастерам.

Хорошей мотивацией к развитию и профессиональному росту стали тренинги, мастер-классы специалистов всероссийского и мирового уровня и конкурсы. Один из таких – VIII региональный конкурс  по профессии «Парикмахер» состоялся в стенах Мурманского технологического колледжа сервиса.

- В этом конкурсе принимают участие три категории участников: молодые мастера со стажем до трёх лет, молодые мастера, которые закончили обучение и имеют стаж менее трёх лет, - рассказывает Людмила Корнилова,  заместительдиректора по учебно-производственной работе Мурманского технологического колледжа сервиса, - и студенты двух учебных заведений – это наш колледж и Апатитский политехнический колледж. Они представляют свои работы.

Конкурс проходит в нескольких номинациях:  мужские, женские стрижки, женские прически с постижёрными украшениями, молодёжно-авангардные и женские свободные прически. За плечами Никиты Осадчих три года обучения, и два месяца работы в барбершопе, которые раньше называли цирюльни или брадобрейни. Слово «барб» переводится как бородка или усики, соответственно в этих салонах  всё для мужчин.

- Быть мужским мастером – это все-таки призвание, - считает Александр Корчак, профессиональный барбер. – То что барбершопы у нас появились, это хорошо, потому что теперь можно не просто стричь человека, а также общаться с ним. Клиент - мужчина приходит в атмосферу, которая ему близка по духу. Мы общаемся, можем поиграть во что-то, выпить что-то и плюс подстричься.

Александр Корчак сегодня в прямом смысле подопытный Никиты, своего ученика. А это высокая оценка, ведь учитель рискнул доверить волосы своему подопечному.  «Я ему полностью доверяю, сам его учил и знаю, что он всё сделает красиво,  - говорит Александр Корчак, профессиональный барбер. – В принципе на результате его работы это уже отражается».

Молодые люди считают, что хороший барбер – это не только мастер мужской стрижки, но и психолог, они уверенно возводят свое ремесло в ранг искусства. 

- Я бы свой салон открыл, но пока неизвестно когда, так работаю, учусь, хожу на тренинги, - рассказывает Никита Осадчих, студент, барбер. – Недавно был в Питере на «Невских берегах» - в конкурсе по прическам, где занял пятое место.

Наверное, нелегко оценивать результат, когда не видишь процесса. Жюри ознакомятся с работами лишь после того, как все номинанты завершат свои действия. В  состав жюри вошли педагоги, опытные мастера и именитые гости из Москвы. В качестве судьи специально приехал и чемпион международных конкурсов и высококлассный специалист парикмахерского мастерства Виктор Охапкин. Ему довелось делать стрижки и прически многим известным людям.

- Любую работу мы оцениваем по трём критериям: первое - это форма, - поясняет особенности судейства Виктор Охапкин,  судья российской категории, член жюри конкурса. – Первое, что видим, - это форму, силуэт. И это то, что привлекает нас как судей и любого человека. Затем, при более близком рассмотрении, прическа привлекает деталями – здесь оценивается чистота исполнения, аккуратность. Третий критерий оценки – цвет, добиться ожидаемого результата окрашивания – не забор покрасить: нужно учесть тип лица, прямые или вьющиеся волосы, их природу.

Правильный подбор модели для конкурса парикмахеров повышает шансы на победу. Сейчас, когда большая часть людей активно общается в Интернете, это сделать стало проще, но к моделям предъявляют особые требования. «Волосы должны быть длинными, не тяжелыми. Лучше когда волос меньше, их легче укладывать, - рассказывает Мария Попова, студентка, модельер-художник по специальности «Парикмахер». - Ещё надо смотреть на рост модели, телосложение, чтобы всё гармонировало.

И конечно моделям необходима выдержка и терпение. Некоторых из них к конкурсу готовили за сутки. Да и особо изощренный креатив на голове не каждая выдержит.

- Мой  образ можно назвать «гжель», «русский сувенир», - делится результатом своей работы Ульяна Крюкова, студентка. – Причёска делана под гжель, это постижёрное изделие. И весь образ тоже в этом же стиле.

Завершают образ соответствующая одежда. В зависимости от замысла  прически, может быть и свадебное платье, и вечернее, и костюм… плюс макияж. По признанию участников, на тематику в основном вдохновляет увиденное на мастер-классах, тренингах, так как студентов часто возят в Москву и Питер.

Хорошим стимулом к участию в конкурсе и стремлению к победе, безусловно, стали призы – это материалы и инструменты от известных брендов, а также возможность зарекомендовать себя в глазах потенциальных работодателей.

 

 

 

 

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