Фашизм не пройдет, или Акция памяти прошла в стороне от законного места

Восемь лет назад, 19 января 2009 года, в самом центре Москвы выстрелами в голову были убиты адвокат Станислав Маркелов и журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова. Их имена вспоминают сегодня во многих городах России и Европы. Акция памяти прошла и столице Заполярья. Правда, итогом мемориального пикета стало задержание всех активистов сотрудниками правоохранительных органов.

Восемь зажженных свечей – символ лет, прошедших со дня трагедии. Из года в год 19 января во многих городах России, в том числе и в Мурманске, проходят уличные акции антифашистов в память о своих убитых товарищах. Татьяна Кульбакина, неизменный участник мемориальных пикетов, цель которых сказать решительное «нет!» ксенофобии и расизму.

- Мы выходим с акцией памяти сегодня потому, что считаем, что нам надо помнить о жертвах, чтобы бороться с неонациским насилием, с националистическим террором, - говорит Татьяна Кульбакина, участник акции памяти. - Мы сегодня говорим, что кругом много ксенофобной и мигрантофобной риторики и пропаганды ненависти и националистических пропагандистских дискуссий. А это порождает атмосферу ненависти среди людей.

Маркелова и Бабурову убили члены боевой организации русских националистов. Их лидер Никита Тихонов за это и другие преступления в 2011 году был приговорен к пожизненному заключению. Его сожительница и подельник Евгения Хасис получила 18 лет лишения свободы.

Спустя год после убийства, в 2010 году, в свет вышла документальная лента «Любите меня, пожалуйста». В фильме режиссера Валерия Балаяна журналистку Анастасию вспоминают коллеги и друзья погибшей. Убийство журналистки и адвоката вызвало большой резонанс в российском гражданском обществе, акции памяти в Москве собирали тысячи участников.

Аналогичная картина наблюдается и в Мурманске. Средний возраст участников акции от 20 до 30 лет, самодельные плакаты, листовки, отпечатанные за свои деньги, и неизбежная вера в добро и справедливость. И антифашизм как проявление гражданской сознательности. «Для меня это важно, потому что я борюсь против ненависти по отношению друг другу, - говорит Никита Бацеха, участник акции памяти. – Я считаю, что нет плохих наций, ест плохие люди, а люди, которые убивают на улицах, пропагандируют только одно - насилие, ультранасилие. Для меня важно, чтобы видели, что есть люди, которые протестуют против этого».

Итог гуманистического посыла оказался неожиданным. Всех участников акции памяти в Мурманске, которая проходила в сквере около улицы Ленинградская, доставили в отдел полиции. Мероприятие было несанкционированным, но этот сквер был отнесён к месту проведения публичных мероприятий, не требующих уведомления. Оказывается, пикетировать в сквере можно, но не везде!

- Так как в сквере был проведён ремонт, как вы помните, был облагорожен памятник, построена сценическая площадка, - сообщил «Арктик-ТВ» Сергей Липовецкий, начальник Управления по организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти УМВД России по Мурманской области. - После этого в законодательство был внесены изменения, в которых прописано, что этим местом является непосредственно сценическая площадка.

Ребята проводили акцию не напротив сцены, а около памятника Жертвам интервенции. Теперь за акцию памяти её организатору Татьяне Кульбакиной, которая приняла весь удар на себя, грозит, как минимум, административный штраф. По закону его сумма может составить несколько десятков тысяч рублей.