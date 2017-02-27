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День за днём с «Арктик-ТВ»27.02.17 13:30

«Февральские вьюги» разыгрались на сцене «Кировки»

Посетителей Дворца культуры имени С.М. Кирова закружило в «Февральской вьюге» танца. Танцевальные коллективы со всей Мурманской области продемонстрировали своё мастерство и поборолись за звание лучшего ансамбля бального танца.

Танцевальные коллективы есть в каждом городе Мурманской области. Однако, в большинстве своём они занимаются спортивными бальными танцами, то есть, выступают парами. Сегодня же на сцене Дворца культуры имени Кирова соревнуются  ансамбли. Фестиваль бального танца «Февральские вьюги» проходит в Мурманске уже в 29 раз.

- В этом году у нас большое количество номинаций, - отметила Екатерина Крюкова, заместитель директора Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. – Это танцы западно-европейской программы, танцы латино-американской программы. Есть номинации, в которых участники конкурса должны нам показать конкретный танец. Например, вальс. Все коллективы представят свою интерпретацию вальса. Или, например, историко-бытовой танец.

Приехали на фестиваль ансамблей бального танца не только профессионалы, но и новички. Возраст участников самый разный. Софья Беспелюхина представляет ансамбль бального танца «Дуэт» из Мончегорска. На суд жюри ребята сегодня представят «Цветочный вальс», «Богемскую польку» и танец под названием «Топ-топ по паркету».   Для меня самый сложный танец - это «Топ-топ по паркету». А самый любимый – «Богемская полька», - рассказывает Софья Беспелюхина, участница ансамбля бального танца «Дуэт» (г.Мончегорск). – «Богемская полька» мне очень нравится, она очень изящная. А я люблю изящные танцы. А «Топ-топ по паркету» - очень сложный, в нём много движений, он очень запутанный».

Коллеги «Дуэта», участники народного самодеятельного ансамбля бального танца «Альянс» из Североморска, на суд жюри представят 5 танцев. Среди них квик-степ, вальс, танго, самбо и полонез. Ведущая роль в этих танцах принадлежит мужчинам, девушки же на партнёров во всём полагаются и уверены, что их выступления сегодня сорвут бурные аплодисменты.

- Главное, чтобы мы сами довольными остались своим выступлением, - считает Анжелика Дворцова, участница народного самодеятельного ансамбля бального танца «Альянс» (г.Североморск), - и зрители получили удовольствие. Чтобы они не просто хлопали, а аплодировали. Вот это главное. А кто победит, посмотрим.

Как бы зрители не аплодировали, но решающее слово всё-равно остаётся  за жюри. Диплом гран-при получит лишь один самый успешный танцевальный коллектив. Остальным придётся побороться за кубки и дипломы в номинациях и своих возрастных категориях. 

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