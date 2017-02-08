«Фронтовики» Мурманской области берут на контроль решение проблемы с отоплением в военном посёлке СпутникСевероморск встречает группу кораблей во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов»
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День за днём с «Арктик-ТВ»08.02.17 13:30

Флагман Северного флота авианосец «Адмирал Кузнецов» вернулся в Североморск

Вместе с крейсером в порт приписки зашёл и тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», который также участвовал в средиземноморском походе. Стоимость которого, по подсчётам независимых аналитиков, могла составить более 7,5 миллиарда рублей.

По данным военного ведомства, за 118 суток похода палубные истребители Су-33 и МиГ-29 совершили 420 боевых вылетов.

Напомним, в поход корабельная группа отправилась 15 октября. В неё вошли «Адмирал Кузнецов», тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков», а также суда обеспечения - танкеры и буксиры. За время похода потерпели крушение два истребителя МиГ-29К и Су-33, лётчики не пострадали, но дорогостоящие боевые машины пошли ко дну, их замена обойдётся государству примерно в пять миллиардов рублей.

Бортовая авиагруппа с «Кузнецова» вернулась в Североморск, ещё 3 февраля. Ранее сообщалась информация о том, что авианосец после дальнего похода должен пройти очередную модернизацию.

Жители флотской столицы сегодня военных моряков, вернувшихся домой, будут встречать массовым флэшмобом, который пройдёт на Приморской площади в 16 часов.

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