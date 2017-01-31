«Фронтовики» помогают мурманчанам, оказавшимся в коммунальной беде

Две недели назад телеканал «Арктик-ТВ» рассказывал о проблеме, возникшей в деревянном 2-этажном доме на улице Генералова, 24/9. В здании вот уже несколько лет серьёзные проблемы с канализацией. Жильцы дома неоднократно жаловались на беду в управляющую компанию, но те ограничивались периодической откачкой воды из подвала, что, понятно, проблему решало лишь временно. После сюжета на нашем телеканале на ситуацию в злополучном доме внимание обратили представители Общероссийского народного фронта.

Эксперты региональной рабочей группы «Качество повседневной жизни» ОНФ в Мурманской области пообещали помочь жителям дома № 24/9 по улице Генералова в Мурманске. По мнению ОНФ, дом необходимо включить в реестр аварийных, а людей переселить в маневренный фонд. Представители народного фронта намерены обратиться с жалобой на управляющую компанию в прокуратуру, а также призвать ГЖИ инициировать процесс признания дома аварийным. Соответствующие письма уже подготовлены, также общественники помогают с составлением коллективного обращения жителей дома.