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День за днём с «Арктик-ТВ»17.03.17 19:30

Газ любой ценой нам не нужен!

Уход Мурманской области от мазутозависимости пока остаётся вопросом будущего. Сегодня газификация региона убыточна для «Газпрома»,  сообщил на встрече с журналистами министр энергетики и ЖКХ Владимир Гноевский. Прессу также интересовали возможный рост тарифов, степень изношенности тепловых сетей и ход прохождения отопительного сезона.  

О том, что к 2017 году Мурманская область перестанет быть мазутозависимой, говорили ещё в апреле 2000 года во время визита в заполярный центр Владимира Путина. 17 лет спустя «воз и ныне там», но горевать по этому поводу не стоит, уверен Владимир Гноевский. «Сегодня сетевой газ нам невыгоден. Ну как нам? «Газпрому»! Труба у нас заканчивается в Петрозаводске, - напомнил журналистам известный факт Владимир Гноевский, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области. - Другим способом газ сюда не доставить, но нам не нужен газ любой ценой, чтобы он был золотой. Если его доставлять сюда, то он будет дороже, чем мазут и уголь сегодня, и всё остальное.

На чём работают котельные, рядовому жителю, по сути, всё равно, лишь бы цифры в квитанциях не росли. Работа же по уходу от мазутозависимости продолжается: изначально в качестве инвесторов заявилось более 20 компаний, но рискнуть, учтя все финансовые нюансы, в итоге готовы немногие. Сегодня, чтобы сдерживать тарифы, регион доплачивает за население больше 2 миллиардов рублей ежегодно.

- В целом рост тарифов по квитанциям больше 10% не будет, - заверил Владимир Гноевский, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области. - Ура-Губа – 5%,  станция «Лопарская» – 6%, Териберка – 5%, Никель – 5, Ревда – 6, Кола – 6%. Сегодня говорить о том, что рост по теплу будет какой-то огромный, просто не стоит.

В преддверии Дня работников бытового обслуживания населения и ЖКХ Владимир Гноевский поздравил всех с праздником. В Мурманской области в этой сфере трудятся более 10 тысяч человек. «Как был у нас слесарь, как был электрик, как был дворник – это самые нужные люди в системе ЖКХ, - отмечает Владимир Гноевский, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области. - Если заболел директор, этого никто не заметит, или главный бухгалтер уехал в отпуск. А если заболел дворник или уборщица, или слесарь, это заметят все люди, жители нашего города. Я хочу всех поздравить с наступающим праздником!»

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