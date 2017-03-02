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День за днём с «Арктик-ТВ»02.03.17 19:30

Гимназисты с радостью пришли к стоматологам

Чтобы лучше определиться с будущей профессией, старшеклассникам не достаточно посмотреть рейтинг самых востребованных работодателями вакансий. Например, чтобы стать врачом, а такие специалисты на рынке труда по-прежнему в дефиците, нужно иметь не только теоретическую базу и желание, но и предрасположенность. Ведь в работе того же стоматолога существует довольно много щепетильных моментов. Ученики гимназии № 5 сегодня пришли на экскурсию в одну из городских клиник, чтобы познакомится со своей будущей профессией изнутри.

Большинство старшеклассников, которые сегодня пришли на экскурсию в муниципальную стоматологию, со своей будущей профессией уже определились. Ученики химико-биологического  класса гимназии № 5, мечтают получить медицинское образование, а кто-то даже планирует стать  стоматологом.

- У нас первый раз такая экскурсия, где можно что-то потрогать, попробовать. Почувствовать себя в этой роли, - признаются ребята. – Здесь очень интересно.

В кабинете зубного врача хотя бы раз в жизни был каждый из нас бывал, но сегодня у школьников есть шанс посмотреть на работу врачей с другого ракурса – не снизу вверх, а наоборот. От возможности побывать в роли  стоматолога Арина Крылова  приходит в восторг, девушка ещё до ознакомительного визита в клинику определилась с выбором профессии. А вот её подруга Анастасия пока ещё сомневается. Но что точно, объединяет одноклассниц, так это их желание учиться в Петербурге: «Хотим в Питер,  а там как получится. Сложный вопрос, вернёмся ли потом в Мурманск. Здесь Север, хочется куда-нибудь, где теплее».

В мурманских клиниках работают опытные врачи: хирурги, ортодонты, терапевты. У некоторых стаж работы порой превышает 40 лет. А вот молодые люди, получившие диплом медицинского вуза,  в родной город возвращаются редко, эта тенденция распространяется на всю сферу здравоохранения. Хотя здесь квалифицированным кадрам  всегда рады.

Такие экскурсии пока редкость и, чтобы не говорили о современных школьниках, дети произвели на специалистов  хорошее впечатление.

- Эти дети живые, активные, хотят чему-то научиться, к чему-то стремятся, - отмечает Татьяна Елпанова, генеральный директор муниципальной стоматологии «Дента», врач-стоматолог. - Это так радует, честное слово.

Будущие медики экскурсоводам завали вопросами. Например, школьников интересовало, что делать врачу, если у пациента аллергия  на обезболивающие препараты. В каждой профессии есть свои тонкости и моменты, так вот тем, кто решит заниматься лечением зубов, стоит быть готовым ко всему, в том числе к тому, что пациенты могут быть разные и некоторые из них ни разу в жизни не пользовались зубной щеткой.

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