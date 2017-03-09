Гитара, орган и барабаны прекрасно звучали со сцены

В Мурманской областной филармонии в женский праздник выступило Московское музыкальное трио с джазовой программой «Джазовые диалоги с духовым органом».

Животворящие звуки органа сочно разносятся в обновленном зале Мурманской областной филармонии. Свободных мест нет. 8 Марта ценительницы такой музыки получили отличный подарок – концерт «Джазовые диалоги с духовым органом». Владимир Нестеренко, органист, выпускник Гнесинки, один из лучших джазовых пианистов Москвы, участник и лауреат многих джазовых фестивалей и конкурсов, приехал в Мурманск.

- В Мурманске я уже не в первый раз. Здесь замечательная публика, замечательный город, - делится своими впечатлениями Владимир Нестеренко. – С нетерпением жду очередной встречи с любителями музыки.

Он виртуозно владеет флейтой и фортепиано, освоил орган – это требовало усилий: инструменты разительно отличаются, так как у органа своя специфика игры, нет правой педали, а громкость одинакова, независимо от силы нажатия. Но усиленные занятия дали свой результат.

Вместе с органом со сцены звучат гитара и ударные. За барабанной установкой Хосе Морян – восходящая звезда московской джазовой сцены. В Заполярье он приехал впервые. Сам он из Нижневартовска, поэтому мурманских морозов не боится. Поет на португальском языке, английском и русском.

- Всю жизнь я занимался только джазом, - признаётся Хосе Морян. - С 8 лет я пошёл в музыкальную школу учиться игре на барабанах. Я помню, что учитель мне ещё записывал на кассеты произведения всех джазовых мэтров. Я всё это слушал, у меня это откладывалось. В 16 лет я продолжил музыкальное образование, я понял, что мне нужно что-то большее.

Этим «больше» потом стали для него получение высшего образования по классу «Барабан» и работа с известными джазовыми музыкантами, написание музыки и в итоге – благодарные слушатели.