Главарь группы «чёрных риэлторов» получил 21 год лишения свободы

В Мурманске осуждены 12 «чёрных риэлторов» - Ленинский районный суд огласил приговор членам организованного преступного сообщества. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении мошеннических действий с квартирами потерпевших.

Схему, по которой действовали злоумышленники сложно назвать новой. Суд установил, что в 2005 году Виталий Руденко организовал риэлтерское агентство «КВ-51». Обладая информацией о проживающих в Мурманске одиноких пенсионерах и социально неблагополучных гражданах, Руденко и сотрудники его агентства мошенническим путем завладевали квартирами граждан. Действовали злоумышленники по отработанной схеме - узнавали, кто прописан в доме, существует ли задолженность по коммунальным платежам и предлагали потерпевшим, приватизировать собственность, обменять на жильё меньшей площадью с доплатой и погасить коммунальные платежи. Но в дальнейшем, после приобретения недвижимости, сотрудники агентства продавали квартиры, а потерпевшие оставались ни с чем.

Всего от действий мошенников пострадали 35 жителей Мурманска, сумма причиненного ущерба оценивается в 20 миллионов рублей. Большинство фигурантов дела получили реальные сроки заключения от 3 до 20 лет лишения свободы.

- По приговору суда все участники совершенных преступлений признаны виновными, им назначены наказания связанные с лишением свободы, - отмечает Елена Мордань, старший прокурор отдела уголовно-судебного отдела прокуратуры мурманской области. - Руденко, который организовал преступное сообщество, руководил им в течение длительного времени, было назначено наказание в виде 21 года лишения свободы.