ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ+Бизнес: Алексей Савинцев приглашает всех на выставку «Книжный салон», которая состоится в мартеРоссияне объективно обеднели за последнюю пару лет – Михаил Задорнов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»10.02.17 13:30

Главное - не материться! Мурманск готовится к XI играм в снежки по правилам «Yukigassen»

В 80-е годы в Японии родилась игра юкигассен – в переводе с японского «Снежная битва». В России, где на большей части территории зима держится по полгода, эта игра называется проще – в снежки. Сегодня в Мурманске и других городах региона она собирается массу людей, склонных не сидеть за компьютером, а активно отдыхать на свежем воздухе. Очередные игры уже на старте!

В Мурманске началась подготовка к одиннадцатым, уже традиционным играм в снежки… Юкигассен. В этом году участники разделятся на две возрастные категории: школьники, гимназисты, лицеисты, студенты от 14 до 23 лет и взрослая работающая молодёжь 24-35 лет.

Самое главное правило – это выбить участников попаданием снежком, либо захватить флаг противника. За всех выбитых участников судьи присуждают 10 баллов, за взятый флаг тоже 10 баллов.

Судьи оценивают технику, соблюдение правил, требуют адекватного поведения по отношению к соперникам. «Многие забывают, что нельзя прижимать к себе снежки, - рассказывает об особенностях игры Александр Мигай, судья XI игр в снежки по правилам «Yukigassen». - Заступать за линии в основном нельзя, не драться, не материться, самое, наверное, важное. И играть честно!

Не стоит забывать игрокам и о безопасности – шлем, наколенники и налокотники – лучшая защита при падениях и метких попаданиях. Снежные комки способны травмировать игрока, так как их изготавливают за полчаса до старта с помощью специального приспособления.

Игры пройдут 23 и 24 февраля на стадионе школы № 50 в Мурманске на улице Орликовой, 35. Завиться на участие можно до 17 февраля, адрес электронной почты: yukigassen.murmansk@mail.ru

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-Аналитика74% компаний в 2016 году больше увольняли, чем нанимали сотрудниковЗа последний год количество вакансий в арктической зоне РФ увеличилось вдвоеПри поиске работы 69% выпускников с высшим образованием столкнулись с трудностями в связи с отсутствием опыта работы
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЖириновский хочет установить рекорд, а партия «Яблоко» готово сделать предложение всем молодым гражданам России
-Слово не воробей...Для Териберки нужен мозговой штурм
-Нам интересно Ваше мнение
03.02.17: Александр Лукашенко, президент Беларуси, во время пресс-конференции 3 февраля заявил, что в России «за взятку всё можно» сделать. Как вы относитесь к такой оценке нашей действительности?Проголосовало: 483 человека
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире18:00«Умка». Детская программа (6+)18:30Новости. Информационная программа.19:00«Открытая студия + Бизнес». Тематическая программа (12+)19:30Новости. Информационная программа.20:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)20:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиЦБР желает российским пенсионерам «Мира»Россияне объективно обеднели за последнюю пару лет – Михаил Задорнов-PRO ВалютуДоллар теряет почти 18 копеек, евро – 34 копейкиДоллар и евро начали торги снижением-PRO ЭнергетикуЗа 2016 году Колэнерго повысило пропускную способность сетей, обеспечило надёжность и качество электроснабжения населённых пунктов и предприятий регионаПАО «ТГК-1» заключило соглашения с учебными заведениями Заполярья-PRO ЖКХДело труба, или Бесхозные коммуникации затопили подвал жилого домаПлановые отключения в Мурманске на 10 февраля-PRO Нефть и газОбъёмы перевозок наливных грузов по Северному морскому пути в 2016 году показали небывалый ростДобыча нефти на арктическом шельфе России в 2016 году выросла в 2,5 раза – до 2,15 млн тонн-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения