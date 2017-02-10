Главное - не материться! Мурманск готовится к XI играм в снежки по правилам «Yukigassen»

В 80-е годы в Японии родилась игра юкигассен – в переводе с японского «Снежная битва». В России, где на большей части территории зима держится по полгода, эта игра называется проще – в снежки. Сегодня в Мурманске и других городах региона она собирается массу людей, склонных не сидеть за компьютером, а активно отдыхать на свежем воздухе. Очередные игры уже на старте!

В Мурманске началась подготовка к одиннадцатым, уже традиционным играм в снежки… Юкигассен. В этом году участники разделятся на две возрастные категории: школьники, гимназисты, лицеисты, студенты от 14 до 23 лет и взрослая работающая молодёжь 24-35 лет.

Самое главное правило – это выбить участников попаданием снежком, либо захватить флаг противника. За всех выбитых участников судьи присуждают 10 баллов, за взятый флаг тоже 10 баллов.

Судьи оценивают технику, соблюдение правил, требуют адекватного поведения по отношению к соперникам. «Многие забывают, что нельзя прижимать к себе снежки, - рассказывает об особенностях игры Александр Мигай, судья XI игр в снежки по правилам «Yukigassen». - Заступать за линии в основном нельзя, не драться, не материться, самое, наверное, важное. И играть честно!

Не стоит забывать игрокам и о безопасности – шлем, наколенники и налокотники – лучшая защита при падениях и метких попаданиях. Снежные комки способны травмировать игрока, так как их изготавливают за полчаса до старта с помощью специального приспособления.

Игры пройдут 23 и 24 февраля на стадионе школы № 50 в Мурманске на улице Орликовой, 35. Завиться на участие можно до 17 февраля, адрес электронной почты: yukigassen.murmansk@mail.ru