Главный редактор «Вечёрки» приглашает членов журналистского клуба «Креатор» в редакцию на стажировку

Что привлекает в профессии журналиста современную молодёжь? Почему корреспондентами хотят стать в основном девушки? Начинающие журналисты из мурманской школы № 5 встретились с редактором газеты «Вечерний Мурманск». Опытный специалист попробовал ответить на самые каверзные вопросы учеников профильного социально-гуманитарного 10 класса.

В этом году в мурманской школе № 5 на базе социально-гуманитарного класса появился журналистский клуб «Креатор». Большинство его участников - девушки, вероятно, молодые люди, которых здесь меньшинство, не хотят связывать свою судьбу со сложной редакционной работой, поэтому в «поле» с блокнотом, ручкой или микрофоном не рвутся. А тем, кому эта профессия интересна, а таких немало, стараются познавать азы профессии и уже снимают собственные видеосюжеты. Последний выпуск был посвящен 23 февраля.

- У нас у школы есть Youtube-канал и сайт, мы стараемся везде размешать свои материалы, - делится своими успехами Дарья Замараева, ученик школы № 5 (г.Мурманск). - У нас есть телевизоры здесь, которые стоят на втором этаже, мы просматриваем на них наши программы. Просмотров у нас много, школа представлена почти вся.

Первый вопрос, который задали будущие журналисты редактору газеты «Вечерний Мурманск», гостю собрания школьного клуба: «Как правильно вести себя во время интервью, чтобы разговорить собеседника?». На него опытный корреспондент, не растерявшись, дал ответ: «Лучше надо готовиться к предстоящему диалогу», пригласив учеников на практику в газету, так как только во время работы можно узнать все тонкости профессии и перестать с дрожью в коленках, думать об очередном материале.

- Ребята занимаются журналистикой в рамках школьной программы, это хорошо, - отметил Виктор Хабаров, главный редактор газеты «Вечерний Мурманск». - Кто ещё даст им шанс прийти и попробовать себя на конкретном деле. Это будет хороший опыт и для них, и для нас. Мы их попробуем научить, а они попробуют себя в этой профессии.

Уже 15 лет в школе существует и собственное издание. Газету «Пятёрочка» стараются издавать каждый месяц. Над её содержанием работают сами ученики. Основные темы материалов связаны со школьной жизнью. Но особенно руководство образовательного учреждения гордится документальным фильмом, который сделали во время эко-экспедиции по Беломорью ещё в 1997 году. Тогда монтировать, отснятый в образовательном походе материал, было несравненно сложнее.

- Если говорить о фильмах, то у нас в школе богатая история. Ещё в 1997 году фильм, снятый во время экспедиции по Беломорью, на Всероссийском конкурсе занял первое место и мы получили грамоту за подписью Ролана Быкова, - рассказала Ирина Ускова, директор школы № 5 (г.Мурманск). - У детей всегда вызывало интерес к общению, они готовы брать интервью, хотят быть на виду. В этом году у них появилась такая возможность.

И даже если никто из учеников, участников журналистского клуба, в будущем не свяжет свою судьбу с этой профессией, то педагогам вряд ли стоит расстраиваться, своим воспитанникам они предадут, как минимум, хорошие коммуникативные навыки.