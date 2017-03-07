«Город – это мы» - жители Заполярного определяют своё будущее

Дом культуры «Октябрь» в Заполярном на два дня стал творческой площадкой для участников форума социальных технологий «Город – это мы», организованного компанией «Норникель». Среди приглашенных гостей были и представители региональной власти, и главы муниципальных образований, и бизнесмены, и активные жители и молодёжь, столичные эксперты, которые занимаются внедрением идей благоприятной среды.

Представителей общественных объединений и власти чаще всего можно увидеть вместе на заседаниях, формальных встречах или важных переговорах. Но в это раз формат диалога совершенно иной. Например, участникам одной из секций форума предложили разделиться на команды и в соревновательной форме дать ответ на, казалось бы, простой вопрос: «Как можно сделать жизнь людей лучше?»

- Эта площадка интересна тем, что мы по направлениям деятельности Кольской горно-металлургической компании на территории её присутствия даём оценку и вносим свои предложения, - отметил Александр Морозов, глава Печенгского района. – Мы скажем во всеуслышание, озвучим свои предложения, чтобы мы хотели видеть здесь. Я говорю за муниципалитет о том, чтобы мы хотели видеть от «Норникеля» на территории присутствия.

Форум социальных технологий «город – это мы» в Заполярном проходит впервые. В прошлом году такой же форум принимал у себя Мончегорск. Со стороны может показаться, что предлагаемые на таких мероприятиях проекты малопрактичны, а идеи, высказанные на площадках, никогда не реализуются. На деле, это не так. «Я, например, участвовал в работе площадки «Комбинат добра», где рассматривались вопросы социальной направленности, - говорит Владимир Ливдан, заместитель главы города Мончегорска по социальной политике. – Там вместе с инициативной группой выиграл грант в размере 50 тысяч рублей на восстановление универсальной спортивной площадки. Её мы в течение лета прошлого года отремонтировали, восстановили и сейчас она радует горожан, тем, что на ней можно прекрасно заниматься».

Что же касается Заполярного, то уже будущим летом в городе начнут строительство парка. Зелёная зона с площадками для спорта, детских игр и отдыха расположится прямо за зданием ДК в центре города. «Проект называется «Парк новых возможностей», - рассказала Любовь Черепанова, глава города Заполярный. - Я была инициатором этого проекта, он победил и получил гран в пять миллионов рублей. Скоро у нас за ДК будет новый, красивый парк».

- Для нас форум - это хороший инструмент, чтобы понять срез общественного мнения сегодня, понять и услышать предложения от жителей, - говорит Игорь Сухотин, начальник Управления благотворительной политики компании «Норникель». - Увидеть городских энтузиастов и активистов, которые не только предлагают, но и готовы делать. Потому что мы выступаем за партнерство, мы можем помочь, научить, но воплощать идеи люди должны сами.

Один примеров по созданию благоприятной среды, в котором участвовали жители Заполярного, может оценить каждый. На торцах домов в центре города появились цветные картины с изображениями объектов природы, а вдоль улиц смонтирована иллюминация в виде северных ягод. Ещё один популярный арт–объект это панно «Я люблю …», на фоне которого обожают фотографироваться буквально все.

- Города - это часть наших предприятий. Наши сотрудники живут в них, их семьи живут в наших городах, поэтому, чем интереснее и качественнее будет их жизнь, тем больше вероятность того, что люди продолжат здесь жить, а значит продолжат работать с нами, - отмечает Светлана Ивченко, директор Департамента социальной политики компании «Норникель». – А это значит, что сюда приедут люди, которые выберут наше предприятие местом своей работы.

Плюс маленьких городов ещё и в том, что между соседями выстраиваются более доверительные и приятельские отношения. Именно поэтому копировать, например, московский опыт по созданию благоприятной среды, где таких связей нет, не правильно.

- Многое не требует для наших проектов, достаточно тех денег, которые уже направляются на эти цели, главное, чтобы проекты реализовывали люди, которые обладают компетенцией, - говорит Эркен Кагаров, арт-директор студии Артемия Лебедева. У нас как, часто бывает, решение принимает, допустим, начальник, но он же не может быть специалистом во всем. Когда делают операцию, решение принимает врач, а не начальник, здесь так же.

А вот что точно стоит взять на заметку активным жителям и муниципальным властям, так это опыт социального предпринимательства. В отличие от коммерческого направления такие проекты, если и зарабатывают деньги, то все средства идут на собственное развитие и решение проблем. Например, в Петербурге творческие молодые люди проводят с большим успехом лекции и мастер-классы в заброшенных или разрушенных местах города. Какой проект может выстрелить в Заполярном или любом другом моногороде – предугадать довольно трудно. Зато такие форумы как раз и помогают узнать мнение главного эксперта по городской инфраструктуре - местного жителя.