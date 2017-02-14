Город готовится к летнему сезону

После 8 марта на улицах Мурманска постепенно начнут демонтировать зимнюю иллюминацию и световые конструкции. За полгода специалисты приведут новогодние украшения в порядок. То что оказалось сломанным или поврежденным, починят, все недостающие элементы заменят.

Вне сезона арт-объекты хранятся на складах. Через несколько месяцев рабочие начнут подготовку украшений к празднованию 9 Мая. Как изменятся улицы в преддверии весеннего праздника, власти города пока держатся в секрете. Скорее всего, к памятнику воинам 6-й Героической комсомольской батареи вернётся патриотическая композиция, а улицы города, как минимум, украсят тысячами флажков. Чуть позже своё место на площади рядом с Семёновским озером займёт и топиарный мишка, которого жители Мурманска ласково прозвали «Тедди».

В складском ангаре хранится каркас часов, конструкцию которых прошлым летом специалисты устанавливали на склоне рядом с храмом «Спас-на-водах», по соседству зимуют конструкции фонтана. Водяные струи от этого гидросооружения уже не первое лето радуют посетителей озера Глубокое в Первомайском округе. Эти объекты смонтируют на прежних местах. Специалисты предприятия «Городские парки и скверы» обещают приготовить горожанам в сезон отпусков и каникул несколько сюрпризов, в том числе новый детский городок.

- Все летние украшения вернутся на улицы и площадки, - говорит Александр Накай, директор муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы». - Здесь много конструкций к 9 Мая, ко дню города.