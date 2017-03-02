«Город-мастеров» удивляет и радует северян

Что подарить на 8 Марта? Есть хорошая возможность сделать выбор – в центре занятости открылась ежегодная ярмарка «Город мастеров». Здесь на любой вкус можно выбрать в подарок сувенир или украшение, стилизованные картины или аксессуары. Да и обучиться полезному ремеслу можно тоже на ярмарке.

В 15-й, юбилейный раз выставка-ярмарка «Город-мастеров» собирает под одной крышей лучших мастеров региона. С каждым годом их становится всё больше и больше, а сегодня свои работы привезли полсотни северян. Чего только тут нет – на любой вкус, из натуральных или полимерных материалов. Большинство ремесленников с годами расширили своё производство, научились на этом зарабатывать, а центр занятости их в этом поддерживает.

- Мы помогаем тем людям, у кого активная жизненная позиция, который не боятся открыть новое дело, начать свой бизнес, стать хозяином своей судьбы, - говорит Любовь Жданова, ведущий специалист отдела занятости комитета по труду и занятости населения Мурманской области. - Такие люди приходят к нам в центр занятости, защищают бизнес-планы, получают от нас 82755 рублей на развитие дела.

Безвозвратная сумма позволяет потенциальному предпринимателю приобрести материалы и инструменты для производства. Такой возможностью воспользовалась и Надежда Ласкина. Жительница Оленегорска по основной профессии бухгалтер, рукоделием занимается всю жизнь и решила сделать это дополнительным источником дохода. Центр занятости выдал грант на 86 тысяч рублей, северянка приобрела вышивальную машинку, которая позволяет выполнить, например, картину гладью всего за один час работы.

- Машина ускоряет процесс вышивки, - рассказывает Надежда Ласкина. - Естественно нужен и ручной труд, но машинка основной процесс сама ведёт Естественно нитки дорогие, в магазинах у нас они не продаются, они специальные для швейной машины. Пришлось заказывать, долго ждать специальных материалов.

Мастерица пока работает дома, но не исключает возможность расширить свой маленький бизнес. Ей помогает дочь, усердно осваивает техники вышивки. За столько лет Надежда уже нашла своего заказчика - и портреты, и стилизация тканей, и картины. Даже попадались люди с экстравагантными просьбами. «Самое необычное, наверное, украсить полностью кружевом женское платье, - вспоминает Надежда Ласкина. - Полностью рисунок был - сверху донизу. Не часть какого-то рисунка, а полностью всё платье. Вот это было очень интересно».

Заколки, бижутерия, брелоки, диадемки – фантазии мастеров отвечают требованиям современных модниц. Ручная работа в этом плане самая уместная – ведь массовое фабричное производство не отличается эксклюзивностью.

- Изделия мастеров сегодня востребованы, особенно в преддверии праздника, - говорит Надежда Андреева, посетитель выставки. - Эти изделия несут тепло рук, какие-то эмоции, а они в основном положительные. Поэтому это очень востребовано. Русский человек, мне кажется, всегда умел что-то делать руками, а эти изделия всегда приносили радость.

Испокон веков существует традиция дарить детям игрушки. Кукла или зверюшка ручной работы, в которую мастер вложил душу, отнюдь не уступает современным Барби или Бэтменам, считает Любовь Шевкун: «Они безликие, а тут в каждой игрушке своё лицо».

Такие изделия более 20 лет дарит внукам и северянам Любовь Васильевна. Для неё это любимое дело, и к пенсии приработок. При том, что игрушка ручной работы несёт и воспитательную функцию – на ощупь приятная, развивает мелкую моторику, а образ отражает быт и историю своего народа. Почти все изделия, представленные на выставке, несут региональный компонент – кольские камни, стилизованные под местные ягоды, грибы, растения аксессуары.

Сегодня здесь можно не только приобрести сувенир или подарок, но и сделать что-то своими руками. За 15 минут можно сделать поморскую козулю, символичный для Кольского Заполярья оберег. Он символизирует добро, богатство и счастье в доме.

Оберег с берегов Кузреки имеет глубокую историю, поморы пекли его на свадьбу, рождение ребёнка, новоселье. Они до сих пор пользуется спросом у северян. «Обычно хозяйка, когда делала козулю, загадывала желание, - рассказывает Наталья Кожина. – Работа делалась в хорошем настроении».

Роспись по дереву, бисерное шитье, шелковые цветы, резьба по рогу и кости, лепка из полимерной глины и фоамирана, сувениры из кожи …и ещё масса интересных изделий и украшений. «Город мастеров» предлагает северянам всю эту красоту на выбор.