Городские жители стали отдавать предпочтение зубам акулы, клыкам и когтям хищных зверей

Агат и кожа, металл и жемчуг, горный хрусталь и мех… Казалось бы, это несовместимые компоненты, но в руках талантливого мастера они превращаются в уникальные украшения. Очередную выставку ювелирных изделий мурманская художница Сабина Кадиева приурочила к 23 февраля – браслеты, запонки, маски, стилизованные шнуры на шею – всё для представителей сильного пола.

Сегодня современный мужчина стал больше уделять внимания своему внешнему виду, не обходится без аксессуаров и украшений. Сабина Кадиева решила удовлетворить запросы мурманских денди и запустила коллекцию ювелирных изделий из кожи, металла, полудрагоценных камней и меха. Идеи, по словам мастера, рождаются на основе исторически сложившихся традиций: мужчина-добытчик, охотник, символ силы и мощи. Детали её изделий это подчёркивают: зуб акулы, клык хищного зверя, коготь. Есть у Сабины и необычные заказы.

- Мне из Иркутска по заказу привозили зубы медведя, а я делала украшение под заказ, - рассказывает Сабина Кадиева. – Это удовольствие далеко не из дешевых. Когтей не было, к сожалению, а заказывали когти медведя.

Материалы для изделий в магазине не купишь. Особо эксклюзивное сырьё ищется под заказ, остальное – в интернет-магазинах. Со многими поставщиками контакт уже налажен: Сабина работает в этой сфере с 1994 года. К мужской коллекции она готовилась много лет, хотела сделать её универсальной – ориентированной на потребителя и в костюме с дипломатом, и более раскрепощенных – в джинсах и кроссовках.

- Я более консервативен. В этих изделиях используется камень, но они каким-то новым веянием отдают, - оценивает Алексей Большаков. - Я думаю, многим они понравятся, потому что это сейчас модно.

Браслеты, маски, запонки, шнурки на шею, амулеты – на любой вкус. Выставка продлится в Мурманском областном краеведческом музее до 23 марта.