Горсовет готов заслушать отчёт главы администрации Мурманска

Внесение изменений в устав Мурманска, назначение даты ежегодного отчёта главы администрации города и оценка работы городского управления МВД – в заполярном центре состоялось очередное заседание Совета депутатов пятого созыва.

Один из пунктов повестки дня – оценка работы мурманской полиции. По словам представителя ведомства, среди актуальных проблем сегодня – борьба с мошенниками. Преступления, связанные с телефонным обманом, по-прежнему совершаются часто. Но наряду с ними всё чаще злоумышленники обращаются ко всемирной паутине. Особой популярностью пользуются ресурсы с объявлениями о продаже товаров и услуг.

- Граждане доверяют тем людям, которые просят назвать реквизиты банковских карт, особенно пенсионеры, которые чаще всего попадают в эту ситуацию, - отмечает Дмитрий Воронин, начальник полиции УМВД г.Мурманска. - Но надо отметить, что большая профилактическая работа велась в 2016 году. При поступлении заявления мы всех опрашиваем, знают ли они о таких видах мошенничества, о том, что есть такие преступники. И большинство людей, а это примерно 90%, знают о таких преступлениях, но думают, что их это не коснётся.

Ещё одно приоритетное направление сегодняшнего времени – изъятие из незаконного оборота спиртосодержащей продукции и привлечение к ответственности виновных. Только в Мурманске с октября прошлого года выявлено около 700 таких торговых точек.

Среди других вопросов повестки – утверждение даты ежегодного отчёта главы администрации Мурманска Андрея Сысоева. И хотя официальный доклад ещё только предстоит заслушать, многие коллеги выводы о проделанной им работе уже давно сделали.

- Несмотря на то, что сейчас много говорили о снежных заносах в городе, это временное явление, - говорит Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов г.Мурманска. - Но я бы остановился на другом. Несмотря на все трудности, в нашем городе бесперебойно работали детские сады, бесперебойно работали школы. Хоть поликлиники сейчас не в нашем ведомстве, но и они работали, как положено. Ещё я бы отметил, что именно в бытность Андрея Ивановича мы далеко шагнули в развитии спортивных сооружений.

Михаил Белошеев отметил и серьёзные достижения главы администрации в области патриотического воспитания молодёжи.

Отчёт главы администрации города запланирован на 27 апреля.