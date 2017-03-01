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День за днём с «Арктик-ТВ»01.03.17 13:30

Горы снега во дворах радуют только юных северян

Увидеть асфальт на тротуарах внутри дворов посреди снежной зимы – для Мурманска явление неординарное. Тем не менее,  в городе работает компания, специалисты которой стараются поддерживать пешеходные зоны в идеальном порядке.

В одном из дворов на улице Осипенко контраст в работе управляющих компаний очевиден. Одна из них расчистила не только проезжую часть, но и тротуары, причём пешеходные зоны здесь очистили до асфальта. Такое ответственное отношение к своим обязанностям явление среди коммунальных организаций редкое. Обычно так чистят территорию вокруг остановок  городские дворники.  

- Это всё делается благодаря нашему коллективу,  - говорит Михаил Чупров, специалист по работе с населением УК «Управдом». – За два года мы подобрали  высококлассных специалистов, которые вместе трудятся на благо жильцов домов, которые мы обслуживаем, чтобы они были в тепле, уюте и безопасности.

Проблему техники компания решает кардинально. Коммунальщики недавно купили в лизинг собственный трактор. Если техника нужна для уборки вверенных 30 домов  ещё, то привлекают и  сторонних подрядчиков. В планах приобрести ещё как минимум несколько машин.  Что же касается огромных сугробов, то вывезти разом тонны снега сразу не под силу даже при наличии самосвалов.

- Наличие снега во дворах - есть такая проблема в городе, - говорит Павел Саенко, заместитель начальника отдела по взаимодействию со структурами ЖКХ администрации Ленинского округа г.Мурманска. – Но хочу заметить, что допускается складирование снега на грунтах, не препятствующих проходу или проезду. Но мы видим, что управляющие компании по мере сил стараются вывозить снег и стараются делать это вовремя.  Мы в свою очередь проводим проверки, выдаём предписания и штрафуем руководителей управляющих компаний за невыполнение данных предписаний.

Горы снега больше человеческого роста  во дворах Мурманска стали темой  не одного искрометного сюжета в новостях. Но есть у таких снежных завалов и преимущество. Для детей помладше - это настоящая радость прокатиться  с крутых снежных горок,  даже не снимаю школьный ранец.

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