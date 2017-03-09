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День за днём с «Арктик-ТВ»09.03.17 13:30

Гости из-за рубежа познакомились с работой пожарных и спасателей в Заполярье

Мурманск посетили военные атташе Германии, Австрии, Швейцарии, Бельгии, Нидерландов и Норвегии. Сотрудники МЧС наглядно продемонстрировали участникам делегации, чем живёт и как работает ведомство в условиях крайнего Севера.

Многие из военных атташе в Заполярье приезжали не первый раз, но вот  спасателей Мурманской области за работой они увидели впервые. Зарубежные гости посетили Мурманский арктический комплексный аварийно-спасательный центр, построенный на берегу Кольского залива полтора года назад.

- Арктика сейчас у всех на слуху, поэтому, я думаю, зарубежные гости не без интереса смотрят, насколько мы готовы обеспечивать безопасность в Арктической зоне, - отмечает Александр Фролов, врио начальника главного управления МЧС России по Мурманской области. -  Мы покажем им обеспеченность наших подразделений специальной техникой, укомплектованность специальными средствами поиска и спасения людей на воде, на суше. Я думаю, что это интересно и для нас, и для них тоже.

Интерес зарубежной делегации к работе спасателей в условиях Крайнего Севера понятен. Сегодня развитие Арктики - актуальная повестка дня для многих стран. Естественно, интересует представителей зарубежья и то, как обеспечивается в непростых климатических условиях безопасность.

- У нас в Швейцарии тоже есть холодные местности, поэтому нас интересует, как МЧС России с этой проблематикой справляется, - отметил Бруно Русси, атташе по вопросам обороны посольства Швейцарии. - Мы хотели бы узнать о том, как работает этот Центр, как он оборудован.

Сотрудники МЧС продемонстрировали представителям делегации спецтехнику: снегоходы и квадроциклы. Они незаменимы при поиске и спасении людей в условиях дикой природы или при сходе лавин. Кроме того, специально для гостей провели показательную тренировку с участием служебных собак по спасению пострадавших из под снежных завалов.

Завершился визит экскурсией по Арктическому аварийно-спасательному центру Здесь есть всё необходимое. В том числе и спортивный зал с тренажёрами, на которых можно не только поддерживать физическую форму, но и отрабатывать отдельные элементы непростой работы спасателей. 

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