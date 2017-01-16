Готовим денежки: с 1 июля будут вводиться новые тарифы ЖКУ

Увеличение платы за коммунальные услуги с 1 июля для большинства жителей Мурманской области не превысит 5,5 процента. Тарифы на электроэнергию второй год подряд с июля в нашем регионе увеличатся только на 1 процент. Это самый минимальный рост не только по северо-западу, но и в целом по России.

20 декабря 2016 года было принято решение комитета по тарифному регулированию. Тарифы на электроэнергию для жителей Мурманской области с 1 июля 2017 года составят: с газовыми плитами – 2 рубля 65 копеек за киловатт в час; с электроплитами и для жителей сельских населенных пунктов, – 1 рубль 83 копейки за киловатт в час.

На газ и теплоэнергию тарифы не увеличатся, а на питьевую воду и водоотведение в среднем по области поднимутся на 4% с 1 июля по отношению к декабрю 2016 года.

Платёжные документы с новыми тарифами северяне увидят в августе, когда будут выставлены счёта за июль. На официальном сайте комитета по тарифному регулированию размещен «Калькулятор коммунальных платежей», в котором можно сделать онлайн-проверку соответствия роста размера платы за коммунальные услуги.