Готовимся к проведению VI Мурманской деловой недели

Сегодня в правительстве Мурманской области состоялось заседание организационного комитета по подготовке VI Мурманской деловой недели.

Но перед обсуждением этого вопроса состоялось награждение благодарственными письмами губернатора Мурманской области тех, кто принял активное участие в проведении центрального бизнес-события 2016 года.

Напомним, по итогам Деловой недели была принята резолюция, в которой были отражены предложения для внесения их в законопроект «О развитии Арктической зоны России». Были подписаны десятки соглашений о сотрудничестве, проведено более 20 отдельных мероприятий. В V Мурманской деловой неделе приняли участие 4000 человек из 14 зарубежных стран и 21 региона Российской Федерации.

- Сегодня мы попытаемся выработать концепцию и основную идею будущей Деловой недели, - сказал Алексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области. - Скорее всего, она будет связана с вопросами экологии, так как МИД ещё в прошлом году включил Мурманскую деловую неделю в план своих официальных мероприятий. Представители МИДа на всех площадках подтверждают, что наша Деловая неделя является показательной.