Губернатор Мурманской области гордится победителями школьных олимпиад

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2017 году поучаствовали 1000 ребят из Мурманской области. Каждый пятый стал победителем или призёром. Губернатор Мурманской области встретилась с детьми, одержавшими победы на всероссийском соревновании знаний из школьной программы.

11-классники сегодня при параде. Это не досрочный выпускной, но тоже очень важное событие в жизни подростков. Ребята-победители регионального этапа всероссийской олимпиады школьников и их наставники пришли на встречу с губернатором Мурманской области. Многие из присутствующих в зале в олимпиаде заявлялись не на один предмет, а сразу на несколько.

- Я участвовал в олимпиаде по информатике и стал победителем. А также я стал призёром в олимпиаде по географии, - рассказывает Никита Пушкин, школа № 10 (г.Североморск). – Для меня сложнее была олимпиада по информатике, хотя я многие годы занимался ей. Но я очень надеялся, что выиграю. Если признаться, в олимпиаде по географии я не возлагал особых надежд на победу, но в итоге стал призёром.

Ровесник Никиты из Мурманска Данил Шкатов для себя выбрал олимпиаду по истории и так же преуспел. Этот предмет, уверен парень, понадобится ему в дальнейшем для поступления высшее учебное заведение. После школы парень намерен учиться на факультете международных отношений.

- Там большую часть времени уделяют изучению истории России и других государств, - рассказывает Данил Шкатов, ученик гимназии № 3 (г.Мурманск). - Большое внимание уделяется истории, если пойти учиться на регионоведение МГИМО, например. Потому что нужно знать свой регион, посмотреть, как он развивался, чтобы знать национальные особенности, ментальность людей.

Молодёжь, отметила, Марина Ковтун, - будущее нашего региона и страны. В условиях увеличения информационных потоков, постоянного усложнения школьных программ эти ребята уже научились правильно распределять своё время. Они успевают и учиться, и заниматься спортом, и находят время на общение со сверстниками и на хобби.

- Ваша победа - это свидетельство того, что вы очень ответственно подошли к участию в олимпиадах, - отметила Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Вы проявили достаточно высокое качество знаний, поэтому ваша победа - это не случайность. Это результат вашего ежедневного труда. Вы - большие молодцы и мы вами очень и очень гордимся.

Школьные олимпиады, для пришедших на встречу с губернатором учеников, в этом году для них не главное испытание. Впереди у них ЕГЭ. Однако, школьники признаются, что совсем не волнуются и намерены получить высокие баллы в итоговом государственном экзамене.