Губернатор Мурманской области встретилась с ветеранами боевых действий в Афганистане

За чашкой чая они обсудили насущные вопросы ветеранов, губернатор поблагодарила их за службу и отметила вклад действующих военных в разрешении Сирийского конфликта.

- Я служил старшиной 9-й мотострелковой роты на высокогорной заставе Кишим, - вспоминает Александр Ешану, председатель ВПК «Поиск», ветеран боевых действий в Афганистане, - которая занималась охраной дороги от военных угроз. В нашем узком кругу её называли «дорога жизни».

За одним столом сидели представители власти, рядовые и офицеры: накануне годовщины вывода советских войск из Афганистана в региональном правительстве состоялся приём губернатора участников боевых действий. Такие встречи стали традиционными, они стали хорошей возможностью обсудить наболевшие вопросы ветеранского движения. Сегодня разговор посвятили медицинскому обслуживанию ветеранов, потерявших здоровье на войне, большинство из них имеют инвалидность.

Губернатор Марина Ковтун отметила большую пользу общественных организаций, инициированных воинами боевых действий, которые проводят мероприятия с привлечением молодёжи и детей. Это хорошая основа для патриотического воспитания.