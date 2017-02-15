День за днём с «Арктик-ТВ»15.02.17 19:30
Губернатор республики Карелия Александр Худилайнен объявил о досрочном сложении полномочий
Президент России Владимир Путин отставку главы Карелии принял. И сегодня же назначил на это место главу Федеральной службы судебных приставов Артура Парфенчикова.
Артур Парфенчиков родом из Петрозаводска, окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета, где был однокурсником Дмитрия Медведева. Долгое время проработал в прокуратуре Петрозаводска, затем возглавил службу судебных приставов в Санкт-Петербурге. В 2008-ом году возглавил ведомство.
За две недели в России уже четыре губернатора подали в отставку.
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