День за днём с «Арктик-ТВ»06.02.17 13:30
ХК «Мурман» уверенно лидирует в первой группе Высшей лиги
Второй домашний матч хоккеистов «Мурмана» против команды «Зоркий» закончился победой мурманчан со счётом 3:2. В составе нашей команды отличились Антон Ворончихин, Роман Никитенко и Егор Шицко; у гостей «дубль» на счету Ильи Желтова.
Набрав 46 очков в 18 играх, ХК «Мурман» возглавил турнирную таблицу первой группы Высшей лиги, опередив на очко сыктывкарский «Строитель».
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