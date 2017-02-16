Хоккеисты «Мурмана» даже в меньшем составе выдержали натиск «Родины»

15 февраля в Кирове хоккеисты клуба «Мурман» встречалась с командой «Родина-2». Мурманчане уверенно начали игру: на 17-й минуте Роман Никитенко открыл счёт, а на 29-й Егор Шицко закрепил преимущество нашей команды. Отметим, что автором обеих голевых передач был Илья Пономарёв, который, буквально, через минуту после перерыва отличился и сам, вколотив мяч в сетку ворот хозяев после розыгрыша углового.

При счёте 3:0 в составе «Мурмана» начались удаления: это сказалось на ходе матча. На 52-й минуте кировчане отквитали один гол, а еще через четверть часа Кирилл Бармин сократил разрыв до минимума - 2:3. Напряжение игры нарастало. На 85-й минуте наш Андрей Глазер забил четвертый мяч в ворота хозяев, но и этот гол не убил интриги - дублеры «Родины» ответили голом.

Несмотря на удаление Егора Шицко на 90-й минуте, мурманчане, заканчивая матч в меньшинстве, выдержали финальный натиск хозяев и сохранили победный счет - 4:3.