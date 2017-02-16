Жаклин, игрок шведской команды, променяла фигурное катание на хоккей с мячомНужно обустроить участки государственной границы на Дальнем Востоке и в Арктическом регионе – Владимир Путин
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»16.02.17 13:30

Хоккеисты «Мурмана» даже в меньшем составе выдержали натиск «Родины»

15 февраля в Кирове  хоккеисты клуба  «Мурман» встречалась с командой «Родина-2». Мурманчане уверенно начали игру: на 17-й минуте Роман Никитенко открыл счёт, а на 29-й Егор Шицко закрепил преимущество нашей команды. Отметим, что автором обеих голевых передач был Илья Пономарёв, который, буквально, через минуту после перерыва отличился и сам, вколотив мяч в сетку ворот хозяев после розыгрыша углового.

При счёте 3:0 в составе «Мурмана» начались удаления: это сказалось на ходе матча. На 52-й минуте кировчане отквитали один гол, а еще через четверть часа Кирилл Бармин сократил разрыв до минимума - 2:3. Напряжение игры нарастало. На 85-й минуте наш Андрей Глазер забил четвертый мяч в ворота хозяев, но и этот гол не убил интриги - дублеры «Родины» ответили голом.

Несмотря на удаление Егора Шицко на 90-й минуте, мурманчане, заканчивая матч в меньшинстве, выдержали финальный натиск хозяев и сохранили победный счет - 4:3.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-Аналитика74% компаний в 2016 году больше увольняли, чем нанимали сотрудниковЗа последний год количество вакансий в арктической зоне РФ увеличилось вдвоеПри поиске работы 69% выпускников с высшим образованием столкнулись с трудностями в связи с отсутствием опыта работы
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееРСПП подталкивает Путина к очередному сроку
-Слово не воробей...Сделан большой шаг в начале пути!
-Нам интересно Ваше мнение
13.02.17: Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею принятия закона о защите чести и достоинства президента РФ, в том числе от нападок в прессе. Ваше отношение к этой инициативе?Проголосовало: 354 человека
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа.22:00«Академия « Художественный сериал, 12 серия (16+)23:00«Международные новости». Информационная программа23:30Новости. Информационная программа.00:00«ТелеМамы». Семейная программа (0+)00:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиСвежая белокочанная капуста опять «порадовала» северян ростом ценВ Мурманской области в январе больше всего цены подросли на овощи-PRO ВалютуЕвро подскочил почти на 63 копейки, доллар – почти на 38 копеекРубль продолжает укрепляться-PRO ЭнергетикуВыездное совещание о прохождении отопительного периода прошло на котельной «Северная»Колэнерго работает в режиме повышенной готовности-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 17 февраляАнтиконкурентное соглашение между КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск и группой компаний ООО «Североморскжилкомхоз» привело к необоснованному повышению тарифов за содержание и ремонт многоквартирных домов во флотской столице-PRO Нефть и газКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»Рынок нефти неустойчив, отменять мораторий на лицензии на шельф в ближайшее время не планируется – Сергей Донской-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения