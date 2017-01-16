Хоккейный клуб «Мурман» «распечатал» новый год победой

12 января в первом матче 2017 года хоккейный клуб «Мурман» встречался в Красногорске с командой «Зоркий». Новый год северные спортсмены начали с победы.

К 17-й минуте усилиями Егора Шицко и Эдуарда Кондратьева мурманчане повели в счете - 2:0. На 25-й минуте хозяева отквитали один гол, однако, не прошло и пяти минут, как Александр Кротов восстановил преимущество северян в два мяча, реализовав 12-метровый штрафной удар. На перерыв команды разъехались при счёте 3:1 в пользу «Мурмана». 13 января в Красногорске «Мурман» вновь взял реванш у «Зоркого». Счёт на 20-й минуте игры открыли хозяева льда: отличился капитан красногорцев Александр Патяшин. В самом конце первого тайма Илья Пономарев уравнял цифры на табло - 1:1. После перерыва мурманчане ещё дважды поразили ворота «Зоркого». В результате «Мурман» одержал очередную победу - 3:1.

Следующие матчи наша команда проведёт 16 и 17 января в Москве против «Крылатского-Динамо».