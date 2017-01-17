Хоккейный клуб «Мурман» разгромил московскую команду «Крылатского-Динамо»

Мурманчане уверенно начали игру и к 18-й минуте дважды поразили ворота хозяев ледовой площадки. Забив второй мяч, наши хоккеисты, очевидно, позволили себе немного расслабиться, чем тут же воспользовались москвичи, которые в течение двух минут сумели сравнять счёт. Но вскоре Егор Шицко вновь вывел «Мурман» вперед, а перед перерывом Андрей Киселёв закрепил преимущество своей команды - 4:2».

Второй тайм не оставил хозяевам шансов на победу. Ещё 8 мячей были забиты северянами в ворота москвичей. Игра завершилась с разгромным счётом 12:3 в пользу ХК «Мурман».

Эта победа позволила подняться заполярным хоккеистам на вторую строчку турнирной таблицы.