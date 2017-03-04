ХОРОШИЕ НОВОСТИ: «Безумные» бабушки среди нас и на «протест» вышли муравьи с плакатами

Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». На этой неделе Лиза уехала на открытый турнир по художественной гимнастике, поэтому обо всех позитивных событиях этой недели расскажу только я - Сергей Савин.

Миллионы жёлтых цветов украсили Долину смерти в штате Калифорния. Такое в последний раз здесь видели десять лет назад. Удивительное явление связывают с сильными дождями, прошедшими недавно.

На этой неделе во всем мире отмечали профессиональный праздник литераторов - Всемирный день писателя. Поклонники литературного творчества испанского писателя Мигеля Сервантеса пытаются сохранить алжирскую пещеру, которую неоднократно посещал известный автор. 5 лет он находился в Алжире в плену. Этот период оказал значительное влияние на его творчество.

А в эту пятницу отмечали Международный день охраны здоровья уха и слуха. В Аргентине накануне этой даты разработали приложение, которое можно смело назвать заменителем слухового аппарата. Оно создано специально для людей, которые не могут себе позволить дорогостоящие устройства для улучшения слуха.

В некоторых странах в первое воскресенье марта отмечают день бабушек. В китайском городе Шанхай живёт добрая бабушка, которая безвозмездно на собственную пенсию вяжет свитера детям-сиротам. Делает она это уже 16 лет. А одна бабушка из Южно-Африканской Республики отметила вековой юбилей, сначала прыгнув с парашютом, а потом устроив купание с акулами. И всё это - ради благотворительности.

В Индии появилась 72-летняя студентка. Она решила постичь секреты изобразительного искусства. Об этом она мечтала с детства, но желание осуществилось только сейчас.

Каждый год 3 марта во всем мире отмечают День дикой природы. В этом году накануне праздника в Уругвае открыли первую латиноамериканскую экошколу. В ней дети выращивают собственные органические продукты. Школа построена из переработанных материалов и использует только возобновляемые источники энергии.

В немецком зоопарке на «протест» вышли муравьи. Эти насекомые при помощи крошечных плакатов с лозунгами призвали защитить амазонские джунгли от вырубки. Как это выглядело? Посмотрите в нашем сюжете.

А ещё на этой неделе в России отметили День кошки. В Челябинске работает необычное кафе, в котором можно пообщаться с пушистыми котятами и даже забрать животное домой. Раньше эти коты были бездомными, но благодаря специальному проекту обрели шанс на лучшую жизнь.

На этой неделе наступила весна. Жаль, что пока только календарная. Но, во многих оранжереях уже распускаются первые цветы. Ведь совсем скоро 8 Марта! К празднику цветоводы готовятся заранее. Луковицы тюльпанов высаживают в октябре, а срезают первые цветы уже в конце февраля. В московских теплицах к празднику вырастили более 100 тысяч бутонов.

Тем временем в Нью-Йорке открылась грандиозная выставка орхидей. Тема этого года - Таиланд. Почему? Сейчас узнаете из нашего сюжета.

Что читают современные дети? Интерактивные книги – новый тренд на рынке детской литературы.

Растущий спрос на кору африканской сливы поставил под угрозу существование этих деревьев. Поэтому камерунских фермеров теперь учат, как правильно добывать кору. А ещё поощряют тех, кто сам выращивает ценные деревья.

А в Японии существует «кошачий остров». Кошек здесь в 6 раз больше, чем местных жителей. В последнее время остров пользуется всё большей популярностью среди туристов и кошатников.