ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Для тех, кто хочет кушать - «умная скатерть-самобранка» и подводный ресторанВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Мужчина и женщина – трудности знакомства, или Что нам мешает общаться при встрече
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День за днём с «Арктик-ТВ»18.03.17 13:30

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Для тех, кто хочет кушать - «умная скатерть-самобранка» и подводный ресторан

Сегодня «Арктик-ТВ» продолжает знакомить зрителей с лучшими ресторанами мира и новейшими тенденциями в кулинарной сфере.

Недавно гид «Мишлен» объявил, какие рестораны в 2017 году получили заслуженные звёзды. Наивысшей оценки, то есть трёх звёзд, удостоилось только одно заведение, которое находится высоко во французских Альпах. Древнее злаковое растение, которое традиционно выращивают в Эфиопии, набирает популярность в США. Среди богатых протеином безглютеновых продуктов это растение занимает лидирующие позиции.

Японцы своими силами открывают всё больше столовых для детей из бедных семей. Там также могут питаться дети, родители которых работают допоздна и не могут обеспечить им полноценный уход.

Французские астронавты на борту Международной космической станции время от времени наслаждаются блюдами, приготовленными шеф-поварами.  Все угощения создают на так называемой космической кухне, но это не загадочные жидкости в трубочках.

В Японии появился ресторан, в котором блюда помогает заказывать «умный» коврик. Достаточно положить на него телефон с установленным приложением, и он отправит запрос, определит ваше местоположение и даже напечатает чек.

Технологии виртуальной реальности одинаково доступны не во всех странах. Например, в Южной Корее недавно открылось первое виртуальное кафе. В нём посетители могут исследовать все возможности виртуального мира.

Заброшенному бомбоубежищу Лондона нашли применение. На его территории устроили ферму, где выращивают продукты для ресторана, удостоенного звёзд Мишлен.

В Брюсселе в одном из бассейнов для занятий дайвингом открыли подводный ресторан. Угощениями можно насладиться в небольшой сфере на глубине пяти метров.

В одном из ресторанов в столице Филиппин детей приводят в восторг, а взрослым предлагают вспомнить детство. Там подают разноцветные гамбургеры в форме конструктора «Лего».

А в Испании успешно развивается бизнес по выращиванию моллюсков под названием морские ушки. Блюда из этого морепродукта уже пользуются успехом в испанских кафе и ресторанах.

В одном из индонезийских ресторанов установили аквариум с пингвинами. Посетители могут есть и одновременно наблюдать за стаями этих животных. Однако местные активисты этим недовольны. 

Смогут ли 3D-принтеры заменить кухонные плиты и человеческие руки? Учёные из США работают над этим вопросом. Каких успехов они достигли? - давайте узнаем. 

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