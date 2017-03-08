ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Этот выпуск посвящён нашим самым прекрасным женщинам!

Этот день посвящен загадочным \\ И, как ветер капризный, изменчивым, \\ Самым нежным и самым ласковым, \\ Нашим самым прекрасным женщинам!

Международный женский день – ещё один повод окружить заботой и вниманием всех женщин, девушек и девочек, которые нас окружают. Какие подарки предпочитают дарить представительницам прекрасного пола в весенний праздник – мы поинтересовались у москвичей.

Ещё один популярный подарок для милых дам – это сумочка. Нигерийский дизайнер в детстве так полюбила сумки, что решила сама создавать эти важные для женщин аксессуары. И её страсть вылилась в смелые, оригинальные идеи.

А ещё можно удивить вкусным блюдом. Один из популярных деликатесов за границей – это трюфели. Жители испанской провинции Теруэль ещё 30 лет назад не знали, как им поднять экономику региона. Их положение спасли чёрные трюфели. Теперь эта местность – настоящая кладовая ценных грибов. Но самый популярный подарок на 8 Марта – это, конечно, цветы. В оранжерее Аптекарского огорода МГУ стоит чарующий аромат. Зацвели тысячи весенних цветов.

Житель юга Австралии превратил свою давнюю страсть к орхидеям в профессиональную деятельность. Он выращивает редкие виды этого цветка и даже четыре года учился, чтобы стать судьёй цветочных конкурсов.

Какой ещё подарок придумать любимой к 8 Марта? Известные украинские мужчины для себя этот вопрос решили. Они порадуют своих жён цветочными композициями, созданными своими руками.

Немало забот накануне 8 Марта и у женщин. Всем хочется в этот день выглядеть как-то особенно. Небольшой парикмахерский салон, расположенный неподалёку от Сан-Паулу, предлагает своим клиенткам уникальные услуги. Прямо на голове можно создать копию картины или фотографии своего кумира.

Особого внимания в праздничный день требует и наряд. Якутский модельер создает наряды-обереги, сочетая современные веяния и вековые традиции своего народа.

А в это время историк моды Александр Васильев открыл новую выставку. В этот раз перед зрителями предстал гардероб отечественных кинодив: от Любови Орловой до Ларисы Лужиной.

В Великобритании открылась выставка, которая рассказывает, как местные женщины одевались во время Второй мировой войны. Например, многие платья создавались из подручных средств: парашютов или старых полотенец. А для того, чтобы память о празднике сохранилась надолго, нужно делать фотографии. Окунуться в Викторианскую эпоху предлагает петербургский портретист. В его фотокабинете можно получить вечный снимок в стиле эпохи ХIХ века, который не тускнеет с годами.

С праздником, девчонки! \\ Вы такие разные, \\ В чем-то вы похожие, \\ В чем-то очень разные. \\ Но какие б не были \\ К дню Восьмого марта - \\ Все достойны сказочных \\ Памятных подарков!