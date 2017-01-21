ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Отмечаем День детских изобретений вместе с «Арктик-ТВ»

Вы смотрите «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». Перед тем, как вы услышите тему нашего нового выпуска, попробуйте ответить на один вопрос: «Знаете ли вы, что объединяет водные лыжи, меховые наушники, фруктовое мороженое на палочке, перчатки без пальцев и калькулятор?»

Верно, все эти уже повседневные вещи были придуманы детьми и подростками. На этой неделе во всем мире отмечали День детских изобретений.

Ежегодно более 500 тысяч детей и подростков изобретают различные гаджеты и игры, создают и совершенствуют роботов и технику. И многие из этих вещей оказываются полезными, а некоторые даже способны спасать жизни. Например, один студент из Израиля задумался над тем, что во время землетрясений люди, не успевающие покинуть здание, часто гибнут под его обломками. Он придумал, как можно сократить число жертв.

А молодой японец сделал механические часы, которые время не показывают, а пишут на импровизированном циферблате. Большинство деталей сложного механизма выполнены из дерева.

Можно ли носить один свитер 30 лет? Можно, если он сделан в мастерской британца Тома Кридлэнда. Дизайнер создал инновационную технологию, которая продлевает «жизнь» вязаной одежде именно на такой срок.

Чилийская аспирантка случайно обнаружила новую планету. Небесное тело вращается вокруг звезды, которая в два раза больше Солнца и находится на расстоянии 320 миллионов световых лет от Земли.

А 11-летняя художница из Краснодара впервые устроила персональную выставку. Она презентовала свои картины на крышах Петербурга.

Студент с юга Индии разработал дешёвый экзоскелет. С его помощью человек может поднять груз весом до 150 килограммов .

В одной из начальных школ Австралии занятия по ботанике проходят не в классе. Уроки ведут в теплице, которую строили ученики.

Сербский студент нашёл необычный способ сочетать двух своих увлечений: рисованию и выпечке. Он готовит торты и печенья, а потом на них рисует. Индийская школьница создала уникальный вентилятор. Для работы ему не нужно электричество. Только ветер. А Малала Юсуфзай, девушка-правозащитница из Пакистана, получившая Нобелевскую премию мира, открыла школу для девочек в Ливане. Самую высокую башню из кубиков Lego построили в Милане. Она побила рекорд Гиннесса.