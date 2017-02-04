ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Отмечаем Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, или Учёные нас спасут

Вы смотрите на «Арктик-ТВ» программу «Хорошие новости». Сегодня во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Поэтому мы решили посвятить этот выпуск новейшим разработкам в области медицины и не только.

Американские учёные совершили прорыв в изучении способов лечения рака. Они применили особый метод клеточной терапии. Лечение привело почти к стопроцентному излечению пациентов, которые приняли участие в испытаниях.

Исследователи из Северной Америки соединили функции протеза руки с устройством, которое изначально предназначалось для взаимодействия человека с компьютером при помощи жестов тела. В результате у них получилась усовершенствованная искусственная конечность.

Учёные из США изучают активность мозга в момент общения с другими людьми. Они хотят найти способы лечения при болезнях Альцгеймера, аутизме и шизофрении.

Учёные исследуют, как дети чувствуют и переносят боль. Они надеются создать более адаптированную программу лечения для младенцев, страдающих от болезней или травм. Последние исследования показывают: новорождённые ощущают боль острее взрослых.

Австралийским исследователям посчастливилось понаблюдать за редким явлением – извержением вулкана на одном из самых отдалённых участков суши на земле в южной части Индийского океана. Обычно извержения этой горы фиксируют только при помощи спутника.

Учёные решили с помощью компьютерной томографии исследовать останки жертв извержения вулкана Везувия. В этом процессе исследователи выяснили, что у людей, живших в Помпеях 2 тысячи лет назад, были отличные зубы.

Инженеры из Италии изобрели устройство, которое помогает отслеживать активность пчёл в ульях. Они надеются, что в будущем этот прибор позволит узнать причину сокращения численности пчёл в мире.

Мексиканские учёные решили исследовать осадочные образования на дне озера Чалько. По их мнению, оно может открыть тайну о том, как менялся климат в Центральной Мексике в течение последних 500 тысяч лет.

В Арктике нашли руины секретной метеостанции нацистов, которая работала в 1943-44 годах.

Масштабный проект на мексиканском полуострове Юкатан. Археологи начали изучать тысячи сенотов – подводных пещер, в которых сохранились артефакты древних цивилизаций.

Международная команда археологов, ведущая раскопки в Венесуэле, открыла новый вид и род динозавров.