ХОРОШИЕ НОВОСТИ: По вокзалам Парижа путешествует «Шоколадный поезд»

Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». На этой неделе во всем мире отмечали сладкий праздник – Международный день эскимо. Мороженое едят во всех странах – и взрослые и дети. Например, в Японии не так давно устроили конкурс и два дня выбирали лучшее холодное лакомство. По словам организаторов, мероприятие посетили 55 тысяч человек, которые съели 5 тонн итальянского мороженого.

Всё чаще встречаются и другие необычные сладости. Недавно новыми ароматами и сочетаниями удивляли посетителей специализированной выставки в Лондоне. Чего там только не было! Шоколад с дымком или со вкусом острого карри. А ещё гостям мероприятия показали «шоколадную моду».

Католическая Пасха уже не за горами, поэтому у бельгийских шоколатье торговля идёт полным ходом. Семейная компания Wittamer, как обычно, вплетает в свои творения свежие идеи.

А жителям польского города Бардо удалось восстановить традиционный рецепт приготовления имбирных пряников. На протяжении 70 лет уникальный набор ингредиентов был забыт. Его вернули благодаря старой фотографии местного пекаря и его дочери.

Старинное русское лакомство – пастила, вновь появилась в подмосковной Коломне. Теперь и сто километров – не расстояние, чтобы приехать из Москвы и попить чай с любимым блюдом Толстого и Достоевского.

С какими только вкусами не производят сейчас мороженое. В Чехии в это лакомство добавили пахучий сыр. Новый десерт вызвал настоящий ажиотаж. По вокзалам Парижа путешествует «Шоколадный поезд». Это – передвижная выставка, которая расскажет об истории шоколада и позволит посетителям насладиться его вкусом. Кстати, шоколад не так давно начал набирать популярность в Китае. В Гонконге традиционное чаепитие всё чаще не проходит без качественных конфет. Теперь здесь проводят даже специальные обучающие семинары.

Как сделать шоколад своими руками? Этому всех желающих учили на ежегодной шоколадной выставке в Великобритании.