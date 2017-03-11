ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Заглянем на кухни мира - закажем блюда из насекомых, едим картины на выпечке и квасим кимчиВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Современная любовь и сексуальные взаимоотношения
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День за днём с «Арктик-ТВ»11.03.17 13:30

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Заглянем на кухни мира - закажем блюда из насекомых, едим картины на выпечке и квасим кимчи

Сегодня мы поговорим о кухне! В Мадриде есть ресторан, который был признан самым старым в мире. Его основали ещё в 1725 году. За столиками этого заведения в своё время обедал Эрнест Хемингуэй. Чем здесь угощают посетителей сегодня?

Производители съедобных насекомых Южной Кореи решили сделать употребление в пищу сверчков и червяков более комфортным для большинства людей. Для этого они добывают экстракт и смешивают его с привычными блюдами.

Испанские фермеры вместо овощей начали выращивать стевию. Из её листьев делают сахарозаменитель, который безопасен для диабетиков. Но существуют сомнения в том, что стевию можно употреблять всем.

Молодым мексиканцам, не имеющим средств на обучение, дали возможность получить профессию повара. В этом им помогает благотворительный проект, изначально запущенный в Бразилии.

Долгие годы японская кухня ассоциировалась в мире в основном с суши. Однако в Лондоне в последнее время появляется всё больше ресторанов, где предлагают отведать многие другие блюда страны Восходящего Солнца. Чем так полюбилась эта еда жителям Великобритании?

В американском городе Милуоки 8 ресторанов, включая элитные, объединились для помощи бездомным. Они по очереди обеспечивают качественной едой городской приют.

Сингапур стал первой страной, где звёзды Мишлен присудили не ресторану, а уличному кафе. Причём, престижной награды удостоились сразу две точки питания.

В Австрии работает единственная в стране голубиная ферма. Она небольшая, но уже конкурирует с огромными французскими хозяйствами и поставляет голубей в лучшие рестораны страны.

Болгария - страна небогатая, но некоторые местные жители научились зарабатывать неплохие деньги, находя для местных ресторанов ценные грибы - трюфели. 

Жители Сеула тоже помогают бедным. Они собираются в центре города и квасят кимчи - своё традиционное и самое любимое блюдо. После этого всё приготовленное раздают бедным землякам.

Сербский студент нашёл необычный способ сочетать два своих увлечения: рисование и выпечку. Он готовит торты и печенья, а потом на них рисует.

В Японии официанты соревнуются не только в вежливости, но и в скорости! В стране состоялся ежегодный забег среди представителей этой профессии. Зрители признают: это очень зрелищно! 

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