Хорошие знания истории Великой Отечественной войны показали учащиеся в игре «Что? Где? Когда?»

Знатоки истории военных лет проверили свои знания в очередном турнире игры «Что? Где? Когда?» среди учащихся, которая состоялась в мурманской школе № 5. Подобные игры здесь проводятся давно, причём блеснуть знаниями с готовностью соглашаются не только отличники и хорошисты.

На некоторые вопросы по истории Великой Отечественной войны не всякий взрослый ответит, тем более, когда время на обдумывание ограничено одной минутой. Но молодые знатоки словно знали задания ещё до начала игры и успели подготовиться. Команда «Ступаковцы» работает быстро и слаженно – ещё бы, за спиной у ребят год тренировок, а вот название в следующий раз взяли бы другое.

- Наша команда называется «Ступаковцы», но мне оно не очень нравится, потому что получается, что мы олицетворяем нашего учителя, а мне хотелось бы что-то своё, - признаётся Владислав Омельченко, ученик 11 «Б» класса, участник команды «Ступаковцы»

Игорь Ступаков, учитель истории, именно он составил для игроков трудные вопросы. Говорит, готовиться к таким турнирам за пару дней бессмысленно: уровень образования подростков, в первую очередь, - результат воспитания и обучения. Плоды правильного подхода – хорошее знание истории и желание продолжать заниматься ею после окончания школы.

- Вопросы не имеют своей целью и задачей проверить знания детей по конкретной тематике. Здесь элемент состязательности весьма относителен, - говорит Игорь Ступаков, учитель истории. - Вопросы должны научить детей узнавать что-то новое, о чем они раньше не знали, где-то подтвердить их знания, проникнуться духом тех лет.

Роман Косаревский, ученик 11 «Б» класса, участник команды «Ступаковцы», говорит: «Это довольно интересная игра. Ты больше работаешь даже не головой, не знаниями. Это командная игра. Нужно собирать разную информацию, а капитан уже делает из этой информации выводы. Вопросы больше связаны с логикой, раскладываешь вопрос по каким-то фактам, а в итоге получаешь верный ответ».

Такие турниры не только расширяют кругозор, но и учат работать в команде. Кто победит – не столь важно, куда интереснее докопаться до правильного ответа.

- Чем дальше от нас события 1941-1945 годов, тем больше стираются какие-то особенности, пересматриваются взгляды на историю, - говорит Ирина Ускова, директор школы № 5. - Мы не должны только 23 февраля вспоминать про нашу Красную армию, 9 Мая – про Победу нашу, мы должны всегда об этом помнить.

Впереди у ребят новые турниры и новые задания. В скором времени школа примет участие в городской игре «Интеллектуальный марафон» по естественно-научной тематике. Участникам предстоит продемонстрировать свои знания по биологии, физике и математике.