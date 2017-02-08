Хотел напугать, но убил и выбросил тело женщины в сугроб

Житель посёлка Коашва Мурманской области во время ссоры убил ножом свою сожительницу. Преступление произошло за несколько дней до нового года. При этом мужчина попытался скрыть следы преступления, выкинув тело женщины из квартиры в окно пятого этажа.

Из-за чего произошла сора не известно. Во время конфликта подозреваемый взял лежащий на тумбочке нож, но, по словам злоумышленника, он не хотел нанести ей повреждения, а только преследовал цель напугать женщину. Вышло по-другому, нападавший нанёс потерпевшей удар в район груди.

Оказывать медицинскую помощь мужчина не стал и беспрепятственно покинул квартиру. От полученной травмы сожительница скончалась. Спустя несколько дней злоумышленник решил избавиться от трупа, выбросив его из окна в сугроб.

Долгое время о преступлении никто и не подозревал.

В настоящее время проводятся следственные действия. Назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

- Благодаря грамотно спланированным и проведенным оперативно-разыскным мероприятиям заподозренный в совершении убийства был задержан, - сообщила Ксения Кошелюк, помощник СУ СК России Мурманской области по взаимодействию со СМИ. - Это мужчина 1969 года, житель посёлка Коашва. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.