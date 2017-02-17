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День за днём с «Арктик-ТВ»17.02.17 13:30

И смех, и слезы, и любовь

Необычный вечер поэзии состоялся в необычном заведении Мурманска. В одном из городских пабов презентовала свою новую книгу «Перегорело» наша коллега Екатерина Гладышевская.

Уютный зал собрал около 70 гостей. Поздравить автора пришли друзья, однокурсники, коллеги, члены регионального отделения Союза российских писателей, артисты, председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов.

Голова кругом, а сердце готово выскочить из груди. Каким бы публичным ты не был, в такие моменты трудно сохранять хладнокровие, да оно и не нужно. Секрет успеха любого стихотворения – его открытость и искренность, и, конечно, творческий полёт, считает Екатерина Гладышевская.

Зал полон, но не слышно даже шепота. И оттого особенно приятно от того, что  зрители ловят каждое слово автора книги «Перегорело», словно примеряя на себя каждый образ и каждую эмоцию лирической героини, вызванную любовными переживаниями… или какими-то внешними факторами.  

Своя книга сегодня – удовольствие недешёвое. Типографские услуги по карману не каждому, особенно, если автор придирчив, и обычная офсетная бумага и классический формат А5 его не устраивает. Вот и для новой книги материал был собран давно, а вот напечатать его удалось лишь несколько лет спустя и то благодаря государственной поддержке: в 2016 году Катя получила губернаторский грант на поддержку издательской деятельности.

После выступления – автограф-сессия – процесс для автора со скромным опытом публичного чтения непривычный, хоть и, безусловно, приятный. Каждому хочется пожелать чего-то особенного, процесс затягивается, ведущий торопит, так как впереди  ещё вторая часть вечера – на этот раз слово предоставят гостям - Игорю Рудневу, члену Союза российских писателей, Полине Красильниковой...

То что планировалось минут на 40, кажется, уже невозможно остановить. Смущение и робость сменяет уверенность. И вот из желающих прочесть своё любимое и поделиться эмоциями собирается очередь: Валерий Чашин, Кирилл Васильев… 

Никакой фальши и лицемерия – только улыбки, смех и искренние слезы. В этот день поэзия объединила даже незнакомцев. Последние гости расходились уже ближе к полуночи с отличным настроением и незабываемыми эмоциями. Первый литературный вечер в городском пабе можно считать состоявшимся на все сто.

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