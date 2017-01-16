И снег, и ветер… в тревожную даль зовут

Из-за сильных снегопадов в Заполярье в течение января уже несколько раз приходилось перекрывать заметённые междугородние трассы. За первую неделю года пострадали два человека, попавших в снежные заносы. В правительстве Мурманской области обсудили проблемы состояния региональных трасс и постарались выработать действенные способы борьбы со снежными заносами.

По мнению сотрудников ГИБДД, дороги в Мурманской области в плохом состоянии. Сильные снегопады добавляют работы дорожным службам, справляются с которыми они не всегда. За январь перекрывать дороги междугороднего сообщения в регионе приходилось несколько раз. В снежных заносах под Никелем пострадали два водителя. Один отравился выхлопными газами, другой попал в больницу с переохлаждением. Аварий, случившихся по причине плохого состояния дорожного полотна, стало больше.

- За январь произошло 85 случаев ДТП, из них 19 - на федеральных трассах, 14 - на региональных и межмуниципальных дорогах, 52 - на дорогах местного значения, - приводит печальную статистику Михаил Нечаев, врио заместителя начальника УГИБДД УМВД России по Мурманской области. – Нами выявлены многочисленные факты неудовлетворительного состояния дорог, которые привели к гибели 7 человек в ДТП, 142 северянина получили ранения.

По результатам проверки ГИБДД возбудило 102 административных дела. Дорожники, правда, с такой оценкой не согласны. По их словам, рабочие трудились практически круглосуточно, однако, службе не хватает финансирования. А по дороге в Териберку во время метелей вместо сопровождения автобусов все силы приходилось кидать на то, чтобы спасать застрявших неорганизованных туристов.

- Организованные туристы отслеживаются и сопровождаются всеми службами региона, - отметил Виктор Козлов, начальник ГОКУ «Мурманскавтодор». – А неорганизованные путешественники, которые передвигаются на личном транспорте, которые не знают обстановки, не знают ситуации на наших дорогах, просто создают пробки на основных магистралях. Специалистам дорожных служб приходится их растаскивать, вытаскивать и спасать.

Итогом заседания стали предложения об усилении работы дорожных служб за счёт увеличения количества работающей на трассах техники. Представители МЧС предложили установить на въездах на проблемные участки дорог большие электронные табло и с их помощью информировать водителей о состоянии дорог. Предупреждающие знаки, которые Мурманскавтодор ставит по обочинам закрытых на время трасс и перегораживающие ленты, по замечанию спасателей, во время метелей разглядеть невозможно.