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День за днём с «Арктик-ТВ»17.02.17 19:30

Игоря Чернышенко, члена Совета Федерации РФ, удивляет нынешнее состояние отношений России и Норвегии

О работе экспертного совета по Арктике и подготовке к предстоящему заседанию постоянного комитета парламентариев Арктического региона рассказал журналистам «Арктик-ТВ» член Совета Федерации Федерального собрания страны Игорь Чернышенко.

Одно из основных направлений работы Игоря Чернышенко – сотрудничество парламентов России  и Норвегии. В условиях существующей экономической ситуации сегодня складывается оно непросто.

- Норвегия активно участвует в санкционной политике, направленной против нашей страны, - говорит Игорь Чернышенко, член Совета Федерации от Мурманской области. - Мы недавно были с председателем комитета на встрече в Стортинге, изложили свою позицию, что нам такие действия соседа не очень понятны. Нам не ясно, почему Норвегия, страна соседка, так себя ведёт. Но при всём при этом они чётко дают нам понять, что региональные связи Мурманская область  – Финнмарк – Тромсе  находятся за пределами санкций.

В конце апреля-начале мая состоится заседание российско-норвежской парламентской группы, на котором стороны планируют обсудить проблемы взаимного сотрудничества, в частности, поиска останков советских воинов, погибших в Северной Норвегии, и норвежских партизан, захороненных на Кольской земле.

- В ближайшее время я улетаю на Аляску, где будет проходить  очередное заседание парламентского комитета Арктики, - сообщил Игорь Чернышенко, член Совета Федерации от Мурманской области. – Там мы будем обсуждать проблему доктрины американского присутствия в Арктике. Я буду докладывать о том, как Россия позиционирует себя в Арктике.

Ещё одно важное мероприятие – IV форум «Арктика – территория диалога», который состоится в Архангельске 29-30 марта. Предположительно в нё примут участие 1800 человек. В преддверие этого события 4-5 марта в Мурманской области запланировано заседании рабочей группы по социально-экономическому развитию Арктики. В этом же месяце в Салехарде состоится очередной съезд коренных малочисленных народов Севера. 

 

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