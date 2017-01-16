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День за днём с «Арктик-ТВ»16.01.17 19:30

Инициатива регионального отделения партии «ПАРНАС» не прошла

На первом в этом году заседании Мурманской областной думы тоже говорили о дорогах. Об этой теме во время «правительственного часа» доложил  министр транспорта и дорожного хозяйства Дмитрий Соснин. Также на повестке депутатов было 14 вопросов. Среди них - предложение партии «ПАРНАС» о проведении референдума за возвращение прямых выборов глав муниципалитетов.

Как прозвучало во время «правительственного часа», не все региональные трассы находятся в надлежащем состоянии. Народные избранники отметили ненадлежащее состояние дворов и дорог в отдельных муниципалитетах. Несмотря на снег, работу дорожных служб и управляющих компаний можно было организовать лучше, уверены парламентарии.

- Целый ряд муниципальных образований не справился с этой задачей, - считает Надежда Максимова, депутат Мурманской областной думы. - Значит, нужно хорошо сейчас подумать и предусмотреть на будущее координирующий орган, который  в таких ситуациях, когда, например,  месячная норма осадков выпала, мог оперативно реагировать на ситуацию. А вдруг вода? Тоже ведь мало не покажется.

Проблемами на дорогах работа депутатов не ограничилась. В первом чтении депутаты рассмотрели законопроект, устанавливающий административное наказание за нарушение постановлений антитеррористической комиссии. По мнению народных избранников, такая инициатива поможет добиться более внимательного отношения должностных лиц к безопасности граждан.

А вот вопрос о референдуме, инициатива по возвращению прямых выборов глав муниципалитетов на заседании думы не прошла.  Единогласно было решено, что это предложение идёт вразрез с федеральным законом.

- Поставленный вопрос касается порядка и способа формирования органов местного самоуправления, он урегулирован на федеральном уровне, - отмечает Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной думы, - поэтому изменение правового регулирования посредством проведения референдума, исходя из его правовой природы и юридической силы актов, принимаемых на референдуме, не может быть осуществлено на территории отдельного субъекта РФ. Следовательно, указанный вопрос, выносимый на референдум мурманской области, не соответствует требованиям статьи 12 ФЗ.

Первое заседание областного парламента прошло динамично и без скандалов. Все 14 вопросов повестки депутаты рассмотрели уже до обеда. В следующий раз дума планирует собраться уже в конце февраля.

 

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