Инвалидов всегда услышат и помогут

Вызвать скорую, получить консультацию или узнать график работы врача не выходя из дому – для инвалида по слуху, это всегда было проблематично. В прошлом году в Мурманске стартовал проект запуска специализированной диспетчерской службы.

Сегодня диспетчерская служба для инвалидов располагается на базе Всероссийского общества глухих региона и функционирует в полном объёме. Она создана в рамках программы социальной поддержки граждан.

Обратиться можно доступными для инвалида средствами – СМС или факсимильное сообщение, видеозвонок, скайп или другой интернет-ресурс. Операторам доступна функция адаптации звукового\голосового обращения в текст и наоборот, что, безусловно, упрощает контакт с обратившимся.

В будний день с 9 до 17 часов человек с ограничениями слухо-речевого аппарата может задать вопрос и получить консультацию по телефону 8 (921) 725-50-02, факсу 8-8152- 44-88-55, по электронной почте murman.vоg.@mail.ru, видеозвонок на адрес: muгman.vog.skype.