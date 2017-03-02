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День за днём с «Арктик-ТВ»02.03.17 19:30

Инвестиционное лицо Мурманской области должно быть привлекательным

Инвестиционные проекты и конкурентная среда стали темами на профильном заседании в правительстве региона, которое состоялось сегодня.  На какие сферы  экономики делают ставку власти, кто из предпринимателей готов  вкладывать деньги в развитие  нашего региона, на эти вопросы пытались найти ответы участники заседания.

В конце 2016 года региональное Министерство промышленности и предпринимательства при содействии арктического университета провели  среди жителей области опрос на тему конкурентной среды. В проекте приняли участие более двух тысяч человек, несколько сотен предпринимателей. Опираясь на исследования, в правительстве определили 12 приоритетных рынков  с наиболее развитой конкуренцией. В список вошли сферы медицины, дошкольного образования, спорта, культуры и туризма. Низкую оценку опрашиваемые дали рынкам производства строительных материалов и ЖКХ.  

- По результатам опросов будет создана рабочая группа, которая до конца апреля должна будет разработать «дорожную карту» по устранению  выявленных неудовлетворенностей со стороны и жителей и самих хозяйствующих субъектов, - отметила Ольга Кузнецова, министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.

Что касается развития предпринимательства, то для привлечения инвестиций в регионе работает специализированная организация  - Корпорация развития мурманской области. Структура пока сталкивается  с рядом проблем, например, как оказалось, до сих пор инвестиционные проекты не имеют юридического статуса. Но, несмотря на трудности, специалисты уже могут похвастаться достижениями. 

- У нас есть реальные проекты, которые мы привели в такие депрессивные муниципальные образования, например,  как Териберка. В прошлом году инвестор пришёл туда, - сообщил участникам совещания Алексей Барышкин, генеральный директор АО «Корпорация развития Мурманской области». -  Мы на хорошем счету на уровне России и тех институтов развития, с которыми мы сотрудничаем. 

В Териберке строится трехзвездочный экоотель. Объём привлеченных в проект средств за два года составит 129 миллионов рублей. Благодаря работе корпорации в Кировске, рядом с действующей гондольно-кресельной  дорогой, уже в этом месяце откроют гостиницу. Это стало возможным благодаря вложениям  московского предпринимателя.

«Корпорация развития должна стать действенным инструментом для поддержки инвестпроектов, первым помощником для любого инвестора, приходящего в регион. Организация ради организации никому не нужна. Сегодня во главе угла должна стоять эффективность», – подчеркнула Марина Ковтун. Глава региона поручила Алексею Тюкавину провести совещание, где будет рассмотрена стратегия развития Корпорации развития Мурманской области.

 

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