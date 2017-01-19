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День за днём с «Арктик-ТВ»19.01.17 19:30

Использование телемедицинских технологий в Мурманской области даёт хорошие результаты

В Мурманской области сократилась смертность северян от ишемической болезни сердца. Только за 2016 год врачам удалось сохранить около 300 жизней. Одна из причин положительной динамики - рост уровня оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Об этом и не только говорили сегодня на конференции, собравшей врачей со всего Заполярья.

Одна из главных тем конференции – оказание медицинской помощи пациентам с ишемической болезнью сердца. Ежегодно 57% смертей наступает вследствие недугов, связанных с кровообращением. Этот показатель характерен как для Мурманской области, так и для всей страны. В последние годы в регионе наблюдается положительная динамика – уровень смертности от ишемической болезни сердца заметно снизился – только за 2016 год врачам удалось сохранить около 300 жизней, что во многом связано с ростом уровня оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Субсидии из федерального центра на это выделяются ежегодно. Рассчитывать на них вправе все субъекты. Одно из условий – не менее 30% средств должно направляться на лечение пациентов с болезнями системы кровообращения.

- Ежегодно у нас около 3 тысяч человек получают высокотехнологичную медицинскую помощь, связанную с лечением болезней кровообращения, из них 1110 пациентов, иногда больше, иногда чуть меньше, в областной клинической больнице, - рассказывает Ольга Колосова, консультант управления организации медицинской помощи и реализации программ здравоохранения Министерства здравоохранения Мурманской области. - Часть пациентов на те виды медицинской помощи, которые у нас не оказываются, с учётом очередности направляется в федеральные медицинские организации. Один из основных партнеров Мурманской области – Северо-западный федеральный исследовательский центр имени Алмазова. Его специалисты работают даже со сложными пациентами. Зачастую взаимодействие с центром осуществляется с помощью телемедицинских технологий. Всё большую популярность эта практика приобретает и внутри региональной системы здравоохранения.

- В основном, мы консультируем пациентов с травмами, - поясняет Елена Стрелкова, заместитель главного врача Печенгской ЦРБ. - Это и черепно-мозговые травмы, и спинальные травмы. Также консультируем пациентов с кардиологическими заболеваниями: инфаркты, сердечно-сосудистые заболевания, ишемические геморрагические инсульты. В основном, этот профиль.

Получить консультацию более опытных коллег, не прибегая к транспортировке пациента, значит, сэкономить время и увеличить шансы на успешное лечение. Практика использования телемедицинских технологий в Мурманской области будет продолжена. Медики надеются, что в этом году она позволит сохранить ещё большее количество жизней. 

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