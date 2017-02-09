Историю надо изучать на ногах и под открытым небом

Сегодня в Мурманске учащиеся политехнического лицея вместо привычных классных занятий выслушали познавательную лекцию в сквере на улице Ленинградской. Педагоги уверены, что такие практические занятия помогают школьникам лучше усвоить материал и узнать историю становления города-героя.

Первый открытый урок истории в парке на Ленинградской. Вместо обычной лекции занятие проходит в форме квеста. За час учащимся 9 класса нужно ответить на ряд вопросов. И тут без знания истории города, вряд ли можно заработать пятерку. Анна Гаврилова, кажется, знает всё о городских достопримечательностях. Недавно школьница написала реферат на тему «Парки и скверы Мурманска».

- Материал искала из всех доступных источников: библиотеки, интернет, журналы, книги, - рассказывает Аня Гаврилова, учащаяся Мурманского политехнического лицея. - Долго искала и нашла, потому что очень хотела узнать историю этого сквера.

Когда-то на этом месте было футбольное поле. В 1927 году в центре пустыря построили первый городской памятник «Жертвам интервенции». Здесь проводили митинги и демонстрации. Сегодня в сквере установлена новая сцена – площадка для выступлений и концертов. И теперь в Мурманске зарождается новая традиция.

После недавней реконструкции исторический облик сквера всё же удалось сохранить, - отметил Александр Накай, директор МАУК «Мурманскеи городские парки и скверы». - После благоустройства нашего парка в 2015 году он пользуется большим спросом не только для проведения общественных мероприятий, например, митингов, но и для школьных уроков истории.

Историю развития сквера на улице Ленинградской теперь знают и участники необычного урока. Такие лекции под открытым небом для школьников, как наглядное пособие, и они обязательно будут продолжены.