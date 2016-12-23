Итоги уходящего года подводит «Единая Россия»

Двадцать пятая конференция, посвященная проделанной работе в 2016 году, проходит в областной филармонии. Члены партии открыто обсуждают наболевшие вопросы, один из них, принятый вчера бюджет Мурманской области на 2017 год.

На заседании областной думы вчера был принят окончательный бюджет на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годы. Больше 78 процентов денежных средств будут направлены на социальную поддержку жителей региона, отмечает глава региона Марина Ковтун. Бюджет профицитный, порядка восьмидесяти миллионов «избытка» средств отойдут на первоочередные нужны северян.

Приоритетными проектами для 2017 года станет, в первую очередь, партийный проект «Наш двор», на реализацию которого со стороны федерального бюджета будет выделено более ста миллионов рублей и столько же со стороны регионов. Реставрация зданий города, несущих историческую ценность и благоустройство спортивных объектов так же не останутся без внимания партийцев.

Доверие северян к партии «Единая Россия» растёт. Об этом говорят показатели обращений к мурманским депутатам. За 2016 год к помощи местных властей прибегло почти шестьсот пятьдесят жителей региона, что вдвое больше, чем в прошлом году.

Внимание обратили и на партийные социальные проекты, участие в которых добровольно готовы принимать мурманчане.

На конференции напомнили и о принятом в первом чтении законопроекте о полисах ОСАГО, поправки в нём, предложенные Центробанком, заменяют денежные выплаты по страховым случаям на натуральное возмещение.

По мнению депутата Госдумы Алексея Лященко, во втором и третьем чтении следует внести существенные доработки в этот закон, чтобы он не навредил автолюбителям и защищал их права, а не помогал страховщикам приумножать своё финансовое состояние.

- Закон направлен на создание благоприятных условий для реализации продукта ОСАГО, на реализацию прав жителей Мурманской области, - отметил Алексей Лященко, депутат Государственной Думы.

В планах у «Единой России» на весну 2017 года собрать на базе областной думы комитет Парламентской ассоциации Северо-Запада по вопросам экологии.