К должникам за ЖКУ собираются применять крайнюю меруКОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: За долги можно потерять и «крепость»
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День за днём с «Арктик-ТВ»19.01.17 13:30

К должникам за ЖКУ собираются применять крайнюю меру

Минюст России предлагает лишать должников-россиян единственной ценности - жилья. Законопроект пока на стадии горячих обсуждений. Авторы разъясняют: квартиру можно будет изъять по решению суда. Иск должен подать кредитор, например, поставщик коммунальных услуг. Если он выиграет дело, то освободить помещение необходимо за две недели. Квартиру продадут на аукционе, а полученные средства направят на погашение долга. Впрочем, единственного жилья можно лишиться уже сегодня. Если оно муниципальное.

Несколько жителей Североморска в ближайшее время лишатся не приватизированных квартир, принадлежащих городской администрации. Причина – коммунальные долги, которые жильцы копили годами. Судебные решения о выселении уже есть. Так что, бывшие квартиросъёмщики должны собирать чемоданы.

Такая перспектива сегодня грозит тысячам жителей флотской столицы. Совсем скоро они получат предупреждения об ответственности. В этом списке не только жильцы с огромными суммами долгов, но и те, кто не платил коммунальщикам всего два-три месяца. Согласно договору соцнайма, это расценивается как злоупотребление правами. И если суд поддержит муниципалитет, то квадратные метры перейдут более добросовестным арендаторам.

- Мы все прекрасно понимаем, что у нас довольно-таки большая очередь имеющих право на это жильё, - отмечает Андрей Сахаров, заместитель главы администрации ЗАТО г.Североморск. - У нас занимается этим жилищный отдел, где постоянно ведётся работа по учёту свободного жилья.

В тепловой компании «Мурманэнергосбыт» всерьёз рассматривают вопрос выселения должников. Только в Североморске жителей муниципальных квартир, задолжавших за тепло, свыше шести тысяч.

Дмитрий Писарев, заместитель генерального директора по сбыту АО «МЭС», говорит: «Это, безусловно, крайняя мера, но, к сожалению, есть у нас такая категория граждан, для которой единственной мерой воздействия является крайняя мера. Поэтому, безусловно, мы с администрацией Североморска и Мурманска такие меры предусматриваем. В настоящее время уточняются списки таких должников, ведётся подбор жилищного фонда, который будет соответствовать нормам проживания для выселенцев - это около 6 квадратных метра на человека».

Но есть и сомнения, а будут ли из квартир выселять массово. Как показывает практика, стоит неплательщику напомнить об обязанностях, как он начинает оперативно погашать долги.

Но если для одних должников достаточно письма-претензии, чтобы погасить задолженность, то для некоторых, возможно, потребуется и решение о лишении недвижимости. Так, за прошлый год из-за коммунальных долгов перед «Мурманэнергосбытом» было арестовано полсотни автомобилей. Но только меньшая их часть ушла с молотка.

- В нашей практике очень много случаев, когда после ареста автомобиля исполнительные производства полностью закрывались, взыскивались и расходы, и исполнительский сбор, и задолженность, - рассказывает Юлия Романова, судебный пристав-исполнитель ОСП Ленинского округа.

Жители должны «Мурманэнергосбыту» порядка трёх миллиардов рублей. Это средства, которых хватило бы на несколько ремонтных компаний или создания солидного запаса топлива. Отсюда и жёсткие меры по взысканию. В ближайшее время их дополнит сотрудничество с коллекторами. В компании принято решение о продаже им наиболее крупных и сложных дел.

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