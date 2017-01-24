Как много нового и интересного ждёт в скором времени всех школяров

Министр образования РФ Ольга Васильева рассказала сегодня во время пресс-конференции о финансировании системы образования и о бюджетных местах в вузах. В своём докладе она сообщила, что расходы на образование выросли на 54 млрд рублей в 2017 году и составили почти 600 млрд. По её словам, на 100 выпускников школ в 2017 году будет приходиться 57 бюджетных мест в вузах. Такие цифры достигнуты впервые в новейшей истории страны, подчеркнула она.

Министр культуры России Владимир Мединский в своём выступлении попросил Минобрнауки поддержать инициативу о преподавании в школах истории российского кино. Преподавать нужно в увязке с литературой, с историей, пояснил он. Уже разработано соответствующее методическое пособие и курс видеоуроков, получены права на бесплатный показ лучших российских фильмов в школах.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов вышел с другой инициативой для школьной программы. Он предложил рассказывать о вреде употребления табака и наркотических средств на уроках ОБЖ в школах. Такой курс предполагает ежегодное изучение школьниками вопросов профилактики и негативного воздействия на организм человека потребления табачной продукции и психоактивных веществ.

На тему борьбы с табакокурением и другими вредными привычками говорила и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Она заявила, что число курящих несовершеннолетних в России за несколько лет сократилось в 2,5 раза, взрослые также стали курить меньше - на треть.