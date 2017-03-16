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День за днём с «Арктик-ТВ»16.03.17 19:30

Как уберечь от киберпреступников «ключ от квартиры»

На что мы соглашаемся, давая добро на «обработку персональных данных»? Насколько опасны социальные сети? И как защитить себя в эпоху тотальной информатизации? На эти и другие темы говорили сегодня участники конференции «Будни информационной безопасности – 2017». Её организатор – компания «ИнфоТеКС», ведущий российский разработчик средств защиты данных.

В цикле конференций, посвященных информационной безопасности, Мурманск  стал первым из семи субъектов Федерации. Показатель актуальности темы – количество пришедших специалистов. Чтобы посадить всех в зале, пришлось нести стулья из других помещений.  Рост цифровых потоков, популярность банковских карт и появление новых гаджетов заставляют обращаться с данными предельно аккуратно и делают этот процесс частью современной культуры. Специалисты сравнивают персональную информацию с ключом от квартиры, который мы всегда держим при себе, так следует поступать и с личными данными.

- Конференция посвящена не только этим элементарным вещам, она помогает  специалистам государственных и муниципальных органов власти перейти на другой уровень работы, - говорит Тимур Лапин, председатель комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области, - на уровень сохранения той информации, с которой они ежедневно сталкиваются, ежедневно работают, которая помогает повышать качество жизни населения. Попытки взлома и хакерские атаки для современной индустрии стало обычным делом. Поэтому эффективная система информационной безопасности – обязательная составляющая работы любой компании, имеющей дело с данными. Это целый комплекс мер – от обучения специалистов до сертифицирования техники и обновления методик.

- Мы уже пережили все вместе в нашей стране ряд моментов, когда были отключены, например, серьезные инфраструктуры наших  стратегических заводов, были сбои в информационном оборудовании на важных объектах, - приводит примеры Роман Набережный, заместитель коммерческого директора компании «ИнфоТеКС». – Не зря сегодня часто говорится о кибертерроризме, создаются специальные подразделения, которые связаны с обеспечением информационной безопасности.

На сегодняшний день вопросы защиты информации стоят особенно остро как для государственного сектора, так и для бизнеса в России и во всём мире. Только в Москве за пять месяцев 2016 года были зарегистрированы сотни тысяч попыток несанкционированного доступа к базам данным, а рост кибератак в мировом масштабе увеличился на 40%.

 

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