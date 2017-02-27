Камерунец через Мурманскую область хотел проникнуть в Финляндию

В областном центре задержали гражданина Республики Камерун, который намеривался незаконно пересечь государственную границу Российской Федерации и сбежать в Финляндию.

Полицейским удалось установить, что житель Камеруна Альфред Гуассен приехал в Россию ещё два года назад. У иностранца до сих пор хранится студенческий билет одного из вузов Белгорода. Учеба на чужбине у гражданина южной республики, вероятно, не задалась, так как молодой человек был отчислен из учебного заведения.

В Мурманск Альфред, который с трудом понимает русскую речь и вынужден общаться через переводчика, приехал уже из Петербурга, где, скорее всего, искал возможность незаконно пересечь границу с соседними государствами. К этому времени его российская виза уже истекла, по закону камерунец должен был вернуться на родину.

- Действовал он в одиночку, - рассказывает Константин Погадаев, начальник пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району. – Он пытался найти пособников в своей противоправной деятельности, но найти таковых ему не удалось, он был задержан.

Камерунец не планировал задерживаться в городе-герое и предполагал сбежать в Финляндию, но желаниям гостя не суждено было сбыться. После окончания разбирательства суд признал гражданина Камеруна виновным в правонарушении, назначив наказание в виде штрафа в 2 тысячи рублей с выдворением за пределы Российской Федерации.