Кировск - территория опережающего социально-экономического развития

Резиденты территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах Мурманской области смогут воспользоваться налоговыми преференциями. Соответствующий закон вступил в силу 1 января 2017 года.

Губернатор Марина Ковтун уже поручила администрации Кировска совместно с профильными органами власти в 2017 году сосредоточить усилия на работе с резидентами и привлечении средств Фонда развития моногородов на инфраструктуру для создания туристско-рекреационной зоны, а также призвала глав других моногородов использовать все имеющиеся инструменты развития территорий с учётом опыта Кировска.

Напомним, Министерством экономического развития России была одобрена заявка на создание территории опережающего социально-экономического развития в городе Кировск с подведомственной территорией. Это позволит создать как минимум 500 рабочих мест, повысить инвестиционную привлекательность моногорода, увеличить дополнительные поступления в бюджеты всех уровней.